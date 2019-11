Gli episodi di Una vita, che andranno in onda l'11 e il 12 novembre saranno incentrati su due avvenimenti in particolare. Il primo riguarderà la scoperta di Flora: la giovane, infatti, troverà un anello nella tasca della giacca di Pena. Questo, ovviamente, la spingerà a credere che l'uomo la voglia sposare. Il secondo colpo di scena invece, riguarderà Padre Telmo, il quale è stato condannato ed è stato costretto a partire per Khartum. Tuttavia, grazie ad un accordo stipulato con il priore Espineira riuscirà ad evitare di lasciare Acacias.

Questo, ovviamente, lascerà sconvolti gli abitanti del paese, specie Samuel e Lucia.

Anticipazioni Una Vita puntata lunedì 11 novembre: Flora scopre un anello nella giacca di Pena

La puntata di Una Vita di lunedì 11 novembre incomincerà con Carmen, la quale farà il possibile per ricucire il rapporto con suo figlio. Raul, infatti, si è messo alla ricerca della dona fino a trovarla. Nel momento in cui ha scoperto che sua madre fa la domestica, ha incominciato a trattarla molto male.

Nei suoi riguardi adopera sempre un tono altezzoso e maleducato, recando molto malessere nella povera donna. Ad ogni modo, ad animare gli animi degli abitanti di Acacias ci penserà anche l'arrivo di un giovanotto, il quale chiederà di una donna misteriosa, che nessuno sembra conoscere in paese.

Flora, invece, ha deciso di unirsi ad una compagnia teatrale, ma le novità nella sua vita non si fermano assolutamente qui.

La giovane, infatti, farà una scoperta inaspettata frugando nella giacca del suo uomo. Nel taschino scorgerà la presenza di un anello. Questo, ovviamente, la porterà subito a credere che Pena stia per chiederle di divenire sua moglie. La notizia la manderà su di giri.

Puntata martedì 12 novembre: Padre Telmo resta ad Acacias

Nel corso dell'episodio di martedì 12 novembre di Una Vita, invece, vedremo che l'attenzione si sposterà su Padre Telmo. Il sacerdote è stato condannato per le accuse di rapimento e abusi fisici ai danni di Lucia.

Il priore Espineira, infatti, gli ha comunicato che dovrà abbandonare il paese e partire per una missione per Khartum. L'uomo, però, non sembrerà affatto intenzionato a sottostare a questa decisione. Per tale ragione, riuscirà a stringere un patto con il priore che gli consentirà di rimanere in paese.

Quando gli abitanti si renderanno conto che Telmo si trova ancora a piede libero tranquillamente nel paese rimarranno spiazzati.

I più sorpresi saranno, ovviamente, Lucia e Samuel. Specie quest'ultimo si adirerà moltissimo, perché il suo obiettivo principale era proprio quello di tenere il sacerdote il più lontano possibile dalla sua donna.