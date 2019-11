Sarà una settimana, quella da lunedì 17 a domenica 22 novembre, in cui due donne, in particolare, soffriranno ad Acacias. Flora verrà lasciata sola da El Pena, che partirà per l'Africa. Una missione lo sta attendendo ed egli dirà addio alla sua fidanzata con una lettera. Susana, nonostante sia stata lusingata da Venancio, non parteciperà alla scuola di disegno. Carmen vivrà momenti felici per l'arrivo di Raul e venderà un suo prezioso scialle per acquistare dolciumi per lui. Il giovane però, in seguito, scomparirà lasciando la madre nello sgomento.

Una Vita anticipazioni settimanali: Raul ruberà in casa di Samuel

Carmen riabbraccerà il figlio che giungerà ad Acacias a cercarla. Per festeggiare il suo arrivo, la domestica, un tempo benestante, venderà un suo scialle molto prezioso e acquisterà dei dolcetti. La gioia della donna sarà di breve durata, Raul ruberà infatti una statuina di valore a casa di Samuel. La madre esorterà Raul a non diventare un malfattore, alla stregua del padre Javier.

Il priore Espineira cercherà di allearsi con Samuel per raggiungere l’eredità dei Marchesi di Valmez che spetterà a Lucia. Padre Telmo chiederà a Ursula di invitare nella parrocchia Alicia. La donna rivelerà solo di essere stata abbordata dal giovane Alday ma non aggiungerà nessuna altra informazione.

Carmen sarà molto preoccupata per il futuro del figlio e chiederà a Servante di farlo lavorare come suo aiuto.

Il giovane però non ne vorrà sapere, non accetterebbe un incarico così umiliante. Susana e Rosina saranno indecise se partecipare o meno a un corso di disegno. Peña non capirà Flora e la sua opposizione alla sua partenza per l'africa.

Padre Telmo incontrerà Gutierrez

Padre Telmo irritato dalle bugie di Alicia sul suo conto, cercherà l’autista che lo ha accompagnato insieme a Lucia all’eremo solitario e abbandonato, dove sembra si siano dati alla passione.

Al cocchiere chiederà molte notizie, ma Gutierrez gli risponderà solo di essere stato pagato da Samuel per ciò che ha fatto.

Pena se ne andrà da Acacias per raggiungere l'Africa, prima però consegnerà una lettera ad Antonito, da recapitare a Lola. Susana e Rosina non frequenteranno le lezioni di disegno di don Venancio, Gutierrez si accorderà con Telmo per svelargli notizie sul giorno che è stato trovato con Lucia da Samuel ed Espeinera.

Raul scomparirà dal ricco quartiere di Acacias, Carmen non ne avrà più alcuna nuova e si preoccuperà. Nel momento indicato per l'appuntamento con Padre Telmo, la carrozza di Gutierrez raggiungerà il prete. Al suo interno il sacerdote troverà il cocchiere in fin di vita.

Cesareo si mostrerà stranamente scuro in volto, Telmo penserà che il guardiano sappia cose che non dice. Lucia sarà attirata dall’Alday e cercherà di farsi amica con Alicia e di andarla a trovare a casa di Celia e Felipe.

La prossima settimana, come mostrano le anticipazioni sulle nuove puntate, sarà davvero intensa e interessante.