Una settimana importante per gli amanti della soap opera 'Una vita', in onda su Rete 4 tutti i giorni alle ore 14:10 e martedì 5 novembre anche alle ore 22:25. Iniziamo con lunedì 4 novembre, con la clamorosa rivelazione di Don Telmo che rende noti a Lucia i sentimenti nei suoi confronti. Liberto si confida con Felipe, rivelandogli la verità su Higinio. La puntata di martedì si apre con la minaccia di Samuel nei confronti del priore, in quanto non vuole rivelargli dove è nascosto Don Telmo. Intanto, l'avidità di Maria porta a far saltare l'intesa sull'eredità di Casilda.

Le puntate di mercoledì 5 e giovedì 6 novembre

Puntata ricca di eventi quella di mercoledì, con Casilda che è pronta a partire con la madre e saluta Servante e tutte le sue compagne della soffitta. Mentre Higinio e Maria elaborano un piano di fuga, Espineira e Samuel raggiungono l'eremo dove incontrano Lucia e Padre Telmo, con la donna quasi completamente nuda. Il sacerdote viene accusato dai due e Samuel decide di accompagnare Lucia a casa invitandola a non raccontare nulla di quello che è successo.

Nel frattempo Padre Telmo subisce una vera e propria interrogazione da Espineira e nega di aver abusato di Lucia, anche se tale spiegazione non soddisfa Espineira. Arriva poi l'importante rivelazione di Casilda a Maria, confermandole che vuole rinunciare all'eredità, anche se non si accorge che durante il dialogo fra le donne, Higinio era presente ed aveva ascoltato tutto il discorso. Proprio l'uomo reagisce con parole pesanti nei confronti della decisione presa da Casilda.

Leonor vuole tirare su il morale a Servante e decide quindi di omaggiarlo mettendo in scena la rappresentazione teatrale. Quest'ultima viene accolta benissimo da tutti i presenti che ne apprezzano la bellezza anche se darà scandalo il bacio fra Flora e Carmen. Nel frattempo Espineira preannuncia il deferimento del caso di Padre Telmo al Tribunale Ecclesiale. Giovedì spicca la fiducia che riesce ad ottenere Samuel nei confronti di Lucia mentre Padre Telmo è costretto a rinunciare alla sua parrocchia per la decisione presa dal priore.

Le puntate da giovedì 7 e domenica 10 novembre

Si parte con Padre Telmo che decide di rimanere in parrocchia perché vuole difendere il suo onore, mentre il priore invita Lucia a testimoniare contro Padre Telmo, la donna invece rifiuta la richiesta mentre Samuel decide di presentarle Alice Villanueva che sarebbe un'altra presunta vittima della lussuria di Padre Telmo. Quest'ultima rivela a Lucia il presunto abuso subito dal parroco mentre Flora decide di diventare attrice ed entrare nella compagnia teatrale.

Si chiudono le puntate della settimana con la condanna da parte del Tribunale Ecclesiale nei confronti di Padre Telmo che deve lasciare Acacias ed andare in missione a Khartum. Decisiva la testimonianza seppur lacunosa di Lucia che dopo la sentenza viene consolata da Samuel.