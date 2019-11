I prossimi due appuntamenti di Una vita saranno incentrati sulla terribile condanna che pesa sul capo di Padre Telmo. Il sacerdote è stato accusato di aver rapito e abusato della povera Lucia, pertanto rischia la scomunica. Invece di allontanarsi dal paese, però, il protagonista di questa incresciosa vicenda deciderà di rimanere e continuare a lottare per la sua verità.

Samuel, dal canto suo, giocherà d'attacco e riuscirà ad organizzare un incontro tra Lucia e Alicia Villanueva, una donna che dirà di essere stata un'altra delle vittime del prete.

Nell'apprendere tali parole, la giovane Alvarado rimarrà senza fiato e incomincerà seriamente a dubitare di Telmo.

Una Vita puntata giovedì 7 novembre: Lucia non vuole testimoniare contro Padre Telmo

La puntata di giovedì 7 novembre di Una Vita sarà incentrata sulla decisione di Padre Telmo di restare in paese. Dopo tutte le accuse che sono state formulate contro di lui, il priore Espineira lo esorterà a lasciare il quartiere.

Il prete, però, è assolutamente convinto della sua buona fede. Telmo, infatti, ha capito che qualcuno ha complottato contro di lui allo scopo di simulare una violenza carbale nei confronti di Lucia e il suo intento sarà proprio quello di dimostrare la sua innocenza.

Espineira, dunque, andrà da Lucia e Samuel è li informerà della decisione presa dal sacerdote. Questa notizia, ovviamente, lascerà i due senza parole.

Il priore, inoltre, chiederà a Lucia di testimoniare contro l'uomo di fede al processo. La donna, però, sarà estremamente titubante sul da farsi: non riesce a credere che l'uomo che le ha detto di amarla possa aver abusato di lei.

Episodio venerdì 8 novembre: l'Alvarado incontra Alicia Villanueva

Nel corso dell'episodio di venerdì 8 novembre, invece, vedremo che Lucia prenderà, in un primo momento, la decisione di non testimoniare contro Padre Telmo.

A quel punto, allora, Samuel sfodererà la carta vincente organizzando un incontro tra Lucia e una donna. Si tratterà di Alicia Villanueva. La nuova arrivata spiegherà all'Alvarado di essere un'altra vittima delle intenzioni lussuriose del sacerdote.

La giovane racconterà che Telmo avrebbe abusato di lei molto tempo fa, ma di essere rimasto impunito. Per tale ragione, l'esorterà a cambiare idea in merito alla sua decisione di non testimoniare contro di lui.

Questo avenimento, ovviamente, creerà un'enorme confusione nella giovane fanciulla. Proprio nel corso della puntata, infatti, assisteremo ad un cambiamento d'opinione. La donna, infatti, in seguito prenderà la decisione di testimoniare contro l'uomo che dice di amarla, conducendolo verso una strada senza uscita.