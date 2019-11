Molti colpi di scena attendono i telespettatori di Una vita nel corso delle puntate che andranno in onda su Canale 5 nel corso del mese di dicembre e dove vedremo come due dei protagonisti più amati della tele novela ambientata ad Acacias, rischieranno la vita a causa di una terribile epidemia. Gli spoiler rivelano infatti che i coniugi Alvarez-Hermozo si ammaleranno gravemente, gettando nella preoccupazione non solo Lucia, ma tutti gli abitanti del quartiere. Posti in quarantena e chiusi dentro casa, verranno aiutati da padre Telmo, il quale somministrerà loro un farmaco sperimentale. Riusciranno i due coniugi a salvarsi?

Una vita, anticipazioni: Celia e Felipe contraggono un pericoloso virus

Stando alle anticipazioni riguardanti ciò che andrà in onda nel corso delle prossime settimane, tutto avrà inizio quando Celia e Felipe decideranno di aiutare gli sfollati del quartiere dell'Hoyo, colpiti da una innondazione. A seguito di ciò, nel quartiere in cui è cresciuto Tano, si diffonderà una pericolosa epidemia e che colpirà anche Celia, la quale perderà i sensi proprio durante la proposta di matrimonio di Samuel a Lucia.

Quest'ultima, preoccupata per la salute della cugina, non risponderà alla richiesta dell'Alday e chiamerà il dottor Quilles. Al termine di un'accurata visita, il medico constaterà che la moglie di Felipe ha contratto un'influenza virale e deciderà di metterla in quarantena, chiedendo agli altri inquilini di lasciare l'abitazione. Mentre Lucia si trasferirà a casa Alday, Felipe non vorrà sentire ragioni e rimarrà accanto alla moglie. Poco dopo, anche lui comincerà a sentirsi male e non riuscirà più ad alzarsi dal letto. Lucia sarà disperata, dato che gli verrà impedito di entrare nell'appartamento per constatare lo stato di salute dei coniugi Alvarez-Hermozo.

I coniugi Alvarez-Hermozo in pericolo di vita, Telmo li aiuta

Secondo quanto riportano gli spoiler, vedremo dunque che sarà padre Telmo ad entrare nell'abitazione di Celia e Felipe, constatando che i coniugi, seppur gravemente malati, saranno ancora vivi. Il sacerdote quindi, su indicazione del dottor Quilles, somministrerà loro un farmaco sperimentale, che però sembrerà non dare i frutti sperati. Poco dopo, anche padre Martinez sembrerà non dare più notizie di sé, tanto che i residenti penseranno che i tre siano morti.

Lucia non vorrà rassegnarsi e, un successivo biglietto scritto da Telmo e fatto scivolare sotto la porta, annuncerà che il parroco è ancora in vita. Ma come staranno invece Celia e Felipe?

Per scoprire ulteriori dettagli e per sapere se i coniugi Alvarez-Hermozo riusciranno a salvarsi, non resta che attendere la messa in onda delle nuove puntate di Una vita che, ricordiamo, va in onda tutti i pomeriggi a partire dalle 14:10.