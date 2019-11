Le anticipazioni di Una vita relative agli episodi che andranno in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che Flora rischierà di subire degli abusi da parte di un uomo senza scrupoli. La giovane dovrà fare i conti con un periodo piuttosto turbolento della sua vita dopo essere stata lasciata da Pena.

Inigo comincerà a frequentare un losco circolo dove si scommette illegalmente sugli incontri di boxe, e proprio in seguito a questa sua pericolosa attività, entrerà in scena la persona che metterà in pericolo la bella Barbosa.

Riuscendo a guadagnare soldi facili, Inigo si dedicherà sempre di più a questa losca attività e farà la conoscenza di Jordi Barò, un noto pugile. Quest'ultimo stringerà un legame abbastanza forte con il giovane, al punto da incominciare a frequentare spesso La Deliciosa. Per tale ragione farà la conoscenza di Flora e ne rimarrà folgorato. Il nuovo arrivato, però, corteggerà in modo decisamente inappropriato la giovane, al punto da arrivare ad abusare di lei.

Trame di Una Vita prossime settimane: l'arrivo di Jordi Barò

Gli spoiler di Una Vita riguardanti le prossime puntate italiane si soffermano dunque su Flora che, già in difficoltà per la fine della storia d'amore con Pena, dovrà fare i conti con un nuovo corteggiatore, Jordi Barò.

Questi, se in un primo momento si mostrerà particolarmente gentile ed educato, successivamente svelerà la sua vera e malvagia indole.

Il nuovo arrivato sarà fin da subito interessato a Flora e di conseguenza si recherà spesso a La Deliciosa per approfondire ulteriormente la conoscenza con la giovane. Flora di primo acchito non darà molta importanza a Barò, anche se a poco a poco comincerà a notare delle anomalie. L'uomo diventerà sempre più invadente e, puntando sulla momentanea lontananza di Inigo, si farà avanti con delle avance alquanto esplicite.

Jordi prova ad abusare di Flora ma viene fermato da Inigo

L'organizzatore di scommesse clandestine organizzerà un altro piano per restare da solo con Flora. Barò farà credere a Inigo e Liberto di essere in procinto di lasciare Acacias per sempre per recarsi a Barcellona. Al contempo, per far sì che i due si allontanino dalla pasticceria, gli regalerà dei biglietti per un importante incontro di boxe. E così, una volta liberatosi di entrambi, potrà tornare indisturbato al negozio dove sorprenderà Flora mentre sarà completamente sola.

L'uomo sarà un po' alticcio e, ricorrendo a degli atteggiamenti bruschi, cercherà di molestare la Barbosa. Per fortuna la vicenda non avrà gravi ripercussioni sulla giovane, poiché nel frattempo Inigo, dietro consiglio di Leonor, rientrerà in anticipo a La Deliciosa dove riuscirà a salvare Flora dalle grinfie di Jordi.