Le anticipazioni di Una vita in onda nelle prossime settimane su Canale 5 annunciano tempi duri per Inigo Barbosa e Leonor Hidalgo. In particolare, la figlia di Rosina deciderà di allontanarsi dal fratello di Flora dopo aver capito che è entrato nel brutto giro delle scommesse clandestine.

Il Segreto: Inigo entra nel giro delle scommesse clandestine

Le bugie di Inigo (Xoan Forneas) torneranno ad essere protagoniste nel corso dei prossimi appuntamenti della soap opera. Il fratello di Flora, infatti, dimostrerà di non aver perso il vizio, tanto da tornare a mentire all'amata.

Gli spoiler di Una Vita, rivelano che il proprietario delle Barbosa farà delle scommesse clandestine, a riguardo alcuni combattimenti di boxe all'oscuro di Leonor (Alba Brunet).

Tutto inizierà quando Liberto trasporterà il giovane in palestra per seguire alcuni corsi. Qui il fidanzato dell'Hidalgo rimarrà molto affascinato dalla quantità di denaro che circola durante gli incontri. Per questo motivo, comincerà a trascurare il lavoro alla Deliciosa, destando i sospetti della sorella e della figlia di Rosina.

Ma la situazione si complicherà ancora di più, quando Inigo farà a Flora (Alejandra Lorenzo) un costosissimo regalo. Infine quest'ultima troverà una borsa, piena di soldi, dietro il bancone, tanto da correre ad avvisare subito Leonor.

Leonor spia il suo promesso sposo

Le trame di Una Vita in onda nelle prossime settimane su Canale 5, rivelano che l'Hidalgo si rifiuterà di pensare male del Barbosa, se poi si decidesse a spiare le sue mosse. Per fare ciò, la figlia di Rosina comincerà a pedinarlo durante un fantomatico incontro di lavoro per scoprire la realtà dei fatti.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

In questo frangente, Leonor capirà che il suo promesso sposo frequenta tutti i giorni un circolo sportivo per cercare di guadagnare sempre più soldi, dopo essere caduto nel brutto giro delle scommesse clandestine. Una scoperta che destabilizzerà la figlia del defunto Maximiliano che chiederà di parlare a quattrocchi con il fidanzato.

Hidalgo lascia il Barbosa

Al termine di un violento litigio, Leonor darà un sonoro ceffone sul volto di Inigo. Inoltre, sottolineerà la sua decisione di lasciarlo in quanto non vuole più soffrire come era successo in passato a causa del padre.

La figlia di Rosina, infatti, temerà che il Barbosa faccia vivere nella povertà più assoluta la famiglia per colpa di alcuni debiti di gioco, tanto da preferire allontanarsi da lui piuttosto che aiutarlo a risolvere questa situazione spinosa. Tuttavia, l'Hidalgo non riuscirà a reprimere i sentimenti che prova per il fratello di Flora, tanto che tutto ciò avrà delle drastiche conseguenze. Cosa succederà? In attesa di saperlo, si ricorda che lo sceneggiato è visibile su Canale 5 ed in streaming su "Mediaset Play".