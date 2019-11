Torna lo spazio dedicato ad Una vita, la soap opera che racconta le vicende di un vecchio quartiere iberico. Le anticipazioni delle puntate italiane in onda nelle prossime settimane su Canale 5, rivelano che la storia d'amore tra Antonito Palacios e Lolita Casado entrerà in crisi. La serva, infatti, vedrà arrivare ad Acacias 38 Ceferino, un giovane di Cabrahigo, che aveva promesso di sposare molti anni prima.

Una Vita: continue liti tra Lolita e Antonito

La relazione tra Lolita e Antonito saranno al centro delle prossime puntate italiane di Acacias 38. Gli spoiler di Una Vita, annunciano che un nuovo personaggio, Ceferino, creerà non pochi problemi alla storia dei due giovani. Tutto inizierà esattamente quando il Palacios e la serva decideranno di contrarre il matrimonio dopo un anno dal loro fidanzamento ufficiale.

Se la Casado vorrebbe sposarsi secondo le tradizioni di Cabrahigo infastidendo molto il suocero, il fratello di Maria Luisa acconsentirà alla cerimonia celebrata da Padre Telmo nel vecchio quartiere. Fortunatamente Trini correrà in aiuto dei due fidanzati. In particolare, la Crespo li consiglierà di scrivere una lettera al capo del villaggio di Cabrahigo per trovare una soluzione senza incorrere in brutte sfortune.

Ceferino arriva ad Acacias 38

Le trame di Una Vita, rivelano che i telespettatori assisteranno ad un vero e proprio colpo di scena. Nel dettaglio, Ceferino arriverà ad Acacias 38, il quale chiederà di vedere la serva. Durante l'incontro, il giovane le rivelerà che la sua prima fidanzata era morta per non aver rispettato la tradizione di Cabrahigo. Inoltre le ricorderà che si erano scambiati un bacio all'età di 13 anni dove si erano promessi di diventare marito e moglie.

Una rivelazione che manderà in crisi Lolita (Rebeca Alemany), tanto da temere per lo svolgere delle sue nozze se non rispetta le usanze del suo paese natale. Dall'altro canto, Antonito (Alvaro Quintana) non potrà fare a meno di notare lo strano comportamento della Casado, tanto da affrontare il nuovo arrivato ad Acacias 38.

La Casado costretta a sposare Ceferino

Ma la persona che si troverà svantaggiata in questa situazione sarà la povera Lolita che si convincerà di dover sposare Ceferino.

Nel frattempo il Palacios senior si schiererà dalla parte del figlio giudicando antiche le tradizione di Cabrahigo. Trini, invece, appoggerà la decisione della Casado, che sembrerà essere decisa a vivere una vita infelice accanto al suo promesso sposo. Il fratello di Maria Luisa perderà l'amata per sempre? In attesa di saperlo, si ricorda che le repliche della quarta stagione della soap opera sono visibili in streaming su "Mediaset Play".