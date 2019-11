Imperdibili le anticipazioni di Una vita riguardanti le puntate in onda da domenica 24 novembre a venerdì 29 su Canale 5 alle ore 14:10. Prosegue la rivalità tra Samuel e Telmo, entrambi disposti a lottare per Lucia Alvarado, sebbene con fini diversi. Se l'Alday desidera solo il suo patrimonio, il religioso ambisce al suo cuore. Questa volta però, il Martinez dovrà stare molto attento. Di seguito, gli spoiler degli episodi settimanali.

Una Vita dal 24 al 29 novembre: Samuel sorprende Lucia

Nel dettaglio, le anticipazioni di Una Vita dal 24 al 29 novembre rivelano che si scoprirà il responsabile dell'assassinio di Gutierrez. Si tratta di Samuel, che ha assoldato Jimeno Batan per portare a termine il lavoro. Il suo obiettivo, raggiunto a pieno, era quello di far tacere il cocchiere per sempre. Nel frattempo, Carmen e Raul avranno modo di chiarirsi e la domestica spiegherà al figlio le motivazioni che l'hanno spinta a fuggire di casa.

Il ragazzino però sembra avere ancora dei dubbi.

Samuel, perso nei suoi deliri di onnipotenza, tiene d'occhio Cesareo, certo che possa intralciare i suoi piani. Nello stesso tempo, allestisce un laboratorio di restauro per Lucia. La Alvarado, stupita per il regalo inaspettato, gli sarà riconoscente. Peccato che, una volta uscita dal locale, si troverà davanti Padre Telmo. Cosa succederà nelle puntate di Una Vita sei giorni seguenti?

Ursula si prende cura di Telmo nelle puntate settimanali di Una Vita

Proseguendo con le anticipazioni di Una Vita dal 24 al 29 novembre, si vedrà Samuel perdere la ragione e colpire con forza Telmo, che cadrà a terra. Il religioso però deciderà di non reagire, tornando a casa. Qui lo attenderà Ursula che, con pazienza, si prenderà cura di lui medicandogli le ferite.

Intanto, Susana e Rosina tenteranno di evitare Venancio, spaventate per quanto successo al modello Alexis.

Le due però, non sanno che si tratta di un tranello ordito dal maestro di disegno e dal giovane. Samuel, accecato dall'odio, si reca a casa di Telmo. Qui, lo minaccerà di morte. Ancora una volta, il religioso non si farà intimorire e prometterà all'Alday di far venire a galla tutta la verità sul suo conto. Alicia, nel frattempo, commetterà una gaffe con Celia. La moglie di Felipe intuirà che la donna non è chi dice di essere, visto che non si intende affatto di arte.

Infine Carmen si troverà costretta a pagare Javier affinché la smetta di perseguitarla. Nonostante le pesetas date all'uomo però, non riuscirà a liberarsi di lui. Qualcuno finirà per pagarla molto cara, come i telespettatori avranno modo di vedere nelle prossime puntate di Una Vita in programma su Canale 5.