Nuovo spazio dedicato ad Una vita, la soap opera scritta dalla stessa autrice de Il Segreto. Le anticipazioni in onda nelle prossime settimane su Canale 5, rivelano che ci saranno brutte notizie per Servante Gallo, il portiere più amato di Acacias 38. L'uomo, infatti, apprenderà che la moglie Paciencia sta intrattenendo una relazione con un giovane amante, conosciuto a Cuba.

Una Vita: Servante vuole recarsi a Cuba

Un inaspettato colpo di scena accadrà nel corso dei prossimi appuntamenti dello sceneggiato di Aurora Guerra.

Il protagonista della nuova story-line sarà Servante (David Venancio Muro), il quale nelle attuali puntate è riuscito a sconfiggere una grave polmonite che aveva rischiato di farlo morire. Gli spoiler di Una Vita, indicano che il Gallo riceverà una brutta notizia dalla moglie Paciencia (Aurora Sanchez), da tempo trasferitasi a Cuba per prendersi cura della sorella malata. Il portiere, infatti, deciderà di prendersi una pausa dopo aver superato il grave malanno.

Per questo motivo, deciderà di fare una sorpresa alla sua amata moglie a Cuba. A tal proposito, l'uomo chiederà a Ramon (Juanma Navas) il permesso di assentarsi per qualche giorno dalla portineria. Una richiesta che sarà accettata dal Palacios. Dopodiché Servante spedirà un telegramma per informare la moglie del sui imminente arrivo.

Paciencia ferma la partenza del Gallo

Le trame di Una Vita in onda tra qualche settimana rivelano che il piano del Gallo non andrà secondo i suoi piani.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Infatti, pochi giorni prima della partenza Paciencia farà recapitare un telegramma al marito dove lo obbligherà a non raggiungere per nessun motivo i Carabi in quanto vuole essere lasciata in pace. Una richiesta che spiazzerà il povero Servante che certamente non si aspettava una reazione del genere dalla sua amata consorte. Poi non contenta, gli spedirà altre lettere dove continuerà a dirgli di non farsi più vedere. Per questo motivo, Fabiana e Augustina cercheranno di far desistere il collega a partire per Cuba. Peccato che la vicenda si complicherà a dismisura.

La moglie del portiere ha un amante

Ma ecco arrivare il colpo di scena: la moglie del portiere perderà la pazienza di fronte ai continui telegrammi da parte del marito. Per questo motivo, la donna prenderà una decisione che spezzerà il cuore di quest'ultimo. Paciencia, infatti, gli farà sapere di avere intrapreso una relazione amorosa con un uomo cubano di 50 anni. Una scoperta che sconvolgerà la mente del Gallo, che cadrà letteralmente nella disperazione.

Quali risvolti avrà questa nuova story-line? Per saperlo non ci resta che attendere i nuovi sviluppi, ricordando che la soap opera è trasmessa da lunedì alla domenica, ad eccezione del sabato, su Canale 5.