Ursula Dicenta ha trovato pane per i suoi denti nelle puntate spagnole di Una vita. In esse, infatti, Genoveva Salmeron è riuscita a trovare una strategia per liberarsi della sua ex alleata e nei prossimi giorni riuscirà ad ottenere il suo obiettivo.

Negli episodi in onda in Spagna dal 18 al 22 novembre, la madre di Blanca verrà umiliata davanti agli altri abitanti del quartiere, mentre Felipe sarà sempre più coinvolto sentimentalmente dalla sua fidanzata, proprio come quest'ultima sperava.

Le trame del periodo riguarderanno anche Maite, la nipote del marito di Susana, che diventerà sempre più popolare nel quartiere. Servante e Rosina, invece, faranno a gara per la creazione del migliore circolo letterario.

Una Vita, anticipazioni: Genoveva riesce ad incastrare Ursula

Le anticipazioni di Una Vita relative alle puntate spagnole dal 18 al 22 novembre segnalano che gli abitanti di Acacias 38 saranno furiosi con Ursula quando scopriranno il suo ruolo nel tentativo di suicidio di Augustina.

L'ex governante, umiliata pubblicamente, farà subito perdere le sue tracce, mentre Genoveva verrà paragonata da tutti ad un'eroina per essere riuscita a smascherare la perfida donna. Ma guai a credere che l'addio di Ursula sia così semplice. Al contrario, poco dopo, la Dicenta ricomparirà dalla Salmeron, rivelandole di avere scoperto dove si trova Cristobal (l'uomo che aveva ucciso Samuel). Non solo: Ursula si presenterà anche da Felipe, tentando di aprirgli gli occhi in merito alle vere intenzioni di Genoveva con lui.

Ma tali parole non faranno breccia nel cuore dell'avvocato, che caccerà la Dicenta senza pensarci due volte, continuando a credere nella buona fede dell'amata.

Trame Una Vita, puntate spagnole: Santiago torna a casa ferito

Proseguendo con le succose trame spagnole di Una Vita relative alle puntate settimanali, Genoveva chiederà a Felipe di intervenire, chiedendo a Mendez di fermare Cristobal. La resa dei conti, a questo punto, apparirà davvero vicina anche se Ursula insisterà nell'affermare di non avere avuto nessun ruolo nella prematura morte di Samuel.

Ma nessuno crederà alle sue parole, tanto che l'Alvarez Hermoso metterà con lei le cose in chiaro: la seguirà fino a quando la manderà in carcere. Questa volta la vicenda dovrà affrontare una rivale ancor più viscida di lei, riuscirà a liberarsene prima che sia troppo tardi? Nelle prossime puntate, Santiago chiederà a Genoveva il denaro per lasciare il quartiere insieme a Marcia ma la Salmeron non sembrerà affatto disposta a darglielo.

Successivamente, l'uomo farà ritorno alla pensione dopo essere stato ferito gravemente da qualcuno.

Nel quartiere terranno banco anche altre vicende degne di nota: Maite conquisterà l'interesse dei vicini di casa soprattutto dopo avere raccontato loro alcuni avvenimenti del suo passato. Rosina organizzerà l'apertura di un circolo letterario, ma troverà la rivalità di Servante: anche lui avrà in mente un analogo progetto alla pensione.