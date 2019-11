Ursula Dicenta sarà la grande protagonista delle prossime puntate di Una vita che verranno trasmesse in Spagna dall'11 al 15 novembre. In tale periodo, infatti, la dark lady arriverà sul punto di uccidere Genoveva e solo l'intervento di Felipe eviterà che possa accadere il peggio. La madre di Blanca sarà pronta a tutto per fare in modo che l'alleanza con la vedova di Samuel non venga meno, ma quest'ultima avrà intenzioni diverse per evitare di creare problemi alla relazione con Felipe.

Il loro rapporto, infatti, verrà formalizzato, fatto che causerà inevitabili sofferenze in Marcia, ormai consapevole di avere perso per sempre l'avvocato. La brasiliana finirà per trovare conforto tra le braccia del marito Santiago.

Una Vita anticipazioni: Genoveva ferita ad un braccio

Le anticipazioni di Una Vita relative alle prossime puntate spagnole segnalano che Ursula non avrà nessuna intenzione di perdere la sua alleanza con Genoveva, l'unica persona che potrà aiutarla a portare a termine la vendetta contro gli abitanti di Acacias 38.

Uno scontro tra le due donne rischierà di avere un tragico epilogo, lasciando la vedova di Samuel con una ferita al braccio. La Dicenta confermerà i propri problemi mentali tanto da abbracciare la rivale mentre sarà riversa a terra, chiamandola "mia figlia". L'intervento di Felipe, comunque, eviterà il peggio e Ursula verrà comunque licenziata dal suo lavoro. Nel frattempo, l'assassino di Alfredo verrà trovato morto in carcere, lasciando chiaramente presagire ad un possibile ruolo da parte della madre di Blanca.

Felipe, ignaro della novità, renderà ufficiale la sua relazione con Genoveva e la coppia non si nasconderà più in pubblico. Il fatto causerà inevitabili sofferenze in Marcia, rassegnata a dover dire addio per all'uomo che ama. Santiago si accorgerà dello stato d'animo della moglie e resterà sorpreso dei suoi sentimenti verso l'avvocato.

Trame spagnole Una Vita: Ursula contatta l'assassino di Samuel

Le brutte notizie per Genoveva non finiranno qui.

Le anticipazioni di Una Vita dall'11 al 15 novembre, infatti, rendono noto che Ursula si intrufolerà di nascosto a casa di Felipe e farà una telefonata a Bilbao, la città di origine della vedova di Samuel. Il suo obiettivo sarà presto chiarito: entrare in contatto con Cristobal, l'uomo che ha ucciso l'Alday in un conflitto a fuoco. Nel frattempo, Marcia sarà sempre più triste all'idea che Felipe sia ora legato ad un'altra donna.

Santiago, consapevole dell'accaduto, le proporrà di lasciare insieme Acacias 38 per iniziare una nuova vita altrove. A sorpresa, però, sarà proprio la fidanzata dell'Alvarez Hermoso a chiedere all'uomo di non andarsene. La brasiliana, infine, confermerà al marito l'impegno a far funzionare il loro rapporto.