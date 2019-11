Felipe ha sperato a lungo di diventare padre, rendendosi testimone di due aborti di Celia, l'ultimo dei quali è stato l'inizio del triste epilogo della donna. Questo desiderio, che in passato lo aveva spinto ad adottare Tano, potrebbe finalmente essere realizzato nelle puntate di Una vita che verranno trasmesse in Spagna dal 25 al 29 novembre. In tale periodo, infatti, Genoveva riuscirà a raggiungere il suo scopo e informerà Felipe di essere in attesa di un bambino da lui.

La notizia diventerà oggetto di preoccupazione nell'avvocato che si confronterà con Liberto, al quale spiegherà di essere consapevole di non amare la futura mamma. Le trame di Una Vita della settimana si concentreranno anche sul tentativo di Ursula di creare una nuova alleanza con Santiago, il marito di Marcia. Solo uniti, a suo dire, potranno sconfiggere la vedova di Samuel, sempre più potente nel quartiere di Acacias 38.

Anticipazioni Una Vita, puntate spagnole: Ursula vuole liberarsi di Genoveva

Le anticipazioni della telenovela Una Vita relative alle puntate della settimana si aprono con le domande di Marcia a Santiago in merito alle ferite da lui riportate. L'uomo nasconderà alla moglie i suoi traffici illegali ma poco dopo si troverà a fare i conti con un'altra scoperta: la brasiliana troverà una grossa cifra di denaro nascosta nella pensione e pretenderà di sapere se lui si è immischiato in qualche pericoloso affare.

Anche in questo caso, però, Santiago avrà una giustificazione, chiarendo che si tratta del denaro di cui avranno bisogno per lasciare il quartiere. Nel frattempo, Ursula scomparirà per qualche giorno ma la sua non sarà una partenza definitiva. Riuscirà, infatti, ad entrare di nascosto nella casa di Genoveva dove scatterà una foto. La sua intenzione sarà di trovare qualche punto debole nell'ex alleata e uno di essi potrebbe essere rappresentato dall'accordo preso con Santiago. Per tale ragione, la Dicenta chiederà al marito di Marcia di unirsi per contrastare la vedova di Samuel.

Trame spagnole Una Vita: Genoveva annuncia di essere incinta

Proseguendo con le anticipazioni spagnole di Una Vita relative all'ultima settimana di novembre, Santiago si prenderà del tempo per riflettere alla proposta di Ursula ma alla fine rifiuterà di aiutarla ad incastrare Genoveva. Quest'ultima sarà sempre più apprezzata ad Acacias 38 e il suo successo sembrerà raggiungere l'apice quando verrà invitata ad un ricevimento reale, al quale deciderà di recarsi in compagnia di Felipe.

E non sarà questa l'unica notizia inaspettata che caratterizzerà il suo rapporto con l'avvocato. Sarà lei stessa, infatti, ad informarlo di essere in attesa di un bambino. Le sue parole, però, sconvolgeranno l'Alvarez Hermoso che non potrà fare altro che ammettere la sua preoccupazione. A colloquio con Liberto, confesserà di aspettare un figlio da una donna che non ama, dato che il suo cuore continua ad essere impegnato con Marcia. Liberto, però, inviterà l'amico a prendersi le sue responsabilità.