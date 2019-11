Prosegue l'appuntamento con Una vita, la soap opera in onda su Canale 5 e campionessa di ascolti. Tante le novità che contribuiranno a cambiare Acacias 38 e le sue dinamiche. Le anticipazioni delle puntate spagnole rivelano che Ramon, dopo la tragica morte di Trini, sprofonderà in una grave depressione. A nulla serviranno le raccomandazioni e il sostegno di Felipe, che cercherà di spronare l'amico a reagire, così come sarà inutile la vicinanza della piccolina.

Come spesso accade, il destino è pronto a sorprendere quando meno ce lo aspettiamo. Sarà così che Ramon si innamorerà di Carmen che, con la sua dolcezza, lo farà tornare a vivere.

Una vita: La morte di Trini

Nelle prossime puntate della soap iberica, Trini darà alla luce Milagros. Sia la gravidanza che il parto saranno molto difficili e comprometteranno il fisico già debilitato della Crespo. Comincerà così a soffrire di crisi respiratorie, tanto da essere costretta a dipendere dai medicinali.

Ad occuparsi di lei e della neonata sarà Celia, affranta a sua volta per aver perso il bambino che aspettava. Ramon si accorgerà però che la moglie di Felipe inizierà a nutrire una sorta di ossessione per la dolce Milagros, tanto da essere convinta di esserne la madre naturale. Un attaccamento morboso che peggiorerà dopo la morte di Trini, sulla quale calerà un'ombra di mistero. Il Palacios infatti sospetterà che Celia possa non aver soccorso deliberatamente l'amica, così da avere la neonata tutta per sé.

Come raccontano le anticipazioni di Una Vita, Ramon non riuscirà a darsi pace e passerà molti anni nella disperazione totale, sentendosi responsabile di quanto accaduto.

Fiori d'arancio ad Acacias 38

Nel dettaglio, le anticipazioni spagnole di Una Vita rivelano che il Palacios starà lontano da Acacias per diversi anni. Rivedremo il vedovo di Trini solo dopo il salto temporale che interesserà la soap opera inonda su Canale 5, che introdurrà nuovi personaggi e interessanti storyline.

Celia non ci sarà più, visto che si toglierà la vita proprio a casa di Ramon, mentre Felipe non riuscirà a metabolizzare quanto successo. Carmen si preoccuperà della salute del Palacios e il loro rapporto crescerà di giorno in giorno, diventando profondo. Ramon capirà di essersi innamorato e, dopo aver riflettuto sul suo futuro, le chiederà di sposarlo. La donna ne sarà felice e gli prometterà di amarlo per tutta la vita e di proteggerlo qualsiasi cosa accada.

Non passerà molto tempo prima che i vicini si riuniscano per assistere al matrimonio di Ramon e Carmen. Finalmente, il padre di Milagros sembra aver trovato la felicità dopo un lungo periodo di sofferenza.