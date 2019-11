Dietro le quinte della soap opera spagnola Una vita è accaduto un colpo di scena davvero inaspettato. L'attore Álvaro Quintana, che interpreta il ruolo di Antoñito, ha deciso di chiedere alla sua fidanzata Blanca di diventare sua moglie. Tutti gli attori erano presenti e la location è stata proprio il set di Acacias 38. Si è trattato di un momento davvero molto emozionante che ha coinvolto tutti.

Questo sembra essere un periodo davvero felice per Álvaro: anche all'interno della soap opera, infatti, il suo personaggio sta per sposare l'amata Lolita. La sua vera compagna, però, fa parte del personale tecnico della serie spagnola. La giovane è apparsa davvero molto provata ed emozionata, forse perché non immaginava minimamente una sorpresa del genere.

La proposta di matrimonio di Álvaro a Blanca davanti a tutto il cast di Una Vita

La storia d'amore tra Blanca e Alvaro prosegue da molti anni. I due ragazzi convivono a Madrid e trascorrono moltissimo tempo insieme. Lavorare a stretto contatto, infatti, non ha fatto altro che consolidare ancor di più il loro legame. Dopo un bel po' di convivenza, però, l'attore Quintana ha deciso di compiere il grande passo chiedendo alla sua amata di divenire sua moglie.

Tutti i protagonisti di Una Vita si trovavano a rilassarsi un po' tra una ripresa e l'altra sfruttando una pausa. Ad un certo punto, il giovane si è distaccato dalla folla ed ha indicato la sua compagna chiedendole di farsi avanti.

In seguito, si è inginocchiato ed ha tirato fuori un astuccio contenente un anello. A quel punto, la sua compagna si è portata le mani sul volto ed ha incominciato a piangere.

La scena è stata ripresa da qualche attore della soap opera che, successivamente, ha pubblicato tutta la scena su Instagram. Nel frattempo, tutti i presenti non hanno fatto altro che fischiare ed applaudire in segno di approvazione e incoraggiamento.

Blanca accetta di sposare Álvaro e i fan impazziscono di gioia per i due protagonisti

Dopo un attimo di titubanza, dovuto certamente alla troppa emozione, Blanca si è avvicinata verso il suo compagno ed ha fatto in modo che si alzasse.

A quel punto, i due innamorati si sono uniti in un bellissimo abbraccio. I numerosi fan della soap opera, ovviamente, non hanno potuto fare a meno di mostrare tutta la loro approvazione ed emozione nei confronti di questo gesto meraviglioso.

In realtà, la proposta di matrimonio in questione risale al 13 novembre, tuttavia, solo in questi giorni, la notizia è divenuta virale. Molti siti di gossip stanno menzionando la vicenda poiché siamo quasi in prossimità delle nozze tra Antoñito e Lolita all'interno della fiction.