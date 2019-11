La soap opera Una vita (titolo originale Acacias 38) in onda sulla rete mediaset Canale 5 dal 2015, continua ad appassionare i telespettatori con frequenti intrighi e colpi di scena. Nella prossima puntata che andrà in onda lunedì 18 novembre 2019, il pubblico vedrà Padre Telmo, accusato di violenza anche a causa della testimonianza di una confusa Lucia, destreggiarsi nel tentativo di smascherare il pericoloso Samuel Alday che lo ha incastrato.

Il sacerdote vuole più di ogni altra cosa proteggere la giovane ereditiera da Samuel, interessato alle sue finanze per risolvere i suoi problemi economici. Per questo proverà a estorcere una confessione al cocchiere Gutierrez per provare come in realtà sia al soldo di Samuel, Padre Telmo è infatti convinto che dietro a tutta la vicenda ci sia la mente machiavellica dell’Alday. Nel frattempo vedremo Ursula imbattersi in Cesareo, intrufolatosi in canonica per cercare il sacerdote. Scopriamo dunque le anticipazioni della nuova puntata della soap opera in onda domani pomeriggio a partire dalle ore 14:10 su Canale 5.

Telmo alla ricerca del cocchiere che ha condotto Lucia all'eremo

Dopo aver allontanato da sé Padre Telmo e di averlo accusato di violenza durante il processo, l’ereditiera Lucia si ritrova ormai a essere completamente alla mercè di Samuel che sta portando avanti il suo obiettivo di conquistare la fiducia ed il cuore dell'Alvarado, mettendo così le mani sul suo ingente patrimonio. Dopo aver invano tentato di avvertire la bella ereditiera circa i loschi piani di Samuel, Padre Telmo ora si ritrova a doversi difendere da un’accusa per un crimine che non ha mai commesso.

Eppure il sacerdote decide di non arrendersi e pianifica un modo per mettere Lucia al corrente dei suoi sospetti. Si mette dunque alla ricerca di Gutierrez, il cocchiere che avrebbe condotto la donna all’eremo, il luogo dove sarebbero avvenuti i presunti abusi. Il sacerdote spera di ottenere da Gutierrez una confessione e capire se sia alle dipendenze del pericoloso Samuel. Un’occasione di riscatto, ma anche un ultimo tentativo di metter in guardia la giovane Lucia.

Scontro tra Ursula e Cesareo

Nel frattempo Ursula si imbatterà in Cesareo, intrufolatosi in canonica alla ricerca di Padre Telmo. E’ tempo di saldare i conti in sospeso per Donna Ursula, pronta a vendicarsi di Samuel. Durante l’assenza del sacerdote, allontanato da Acacias proprio per le accuse mosse da Lucia, l’Alday aveva cercato di sbarazzarsi della donna che per molto tempo lo aveva manipolato.

Ma ora che Padre Telmo è tornato, Ursula è pronta a farsi giustizia da sola e portare a compimento la sua vendetta.