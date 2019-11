Imperdibili colpi di scena accadranno a metà mese ad Una vita. Gli spoiler delle puntate in onda dal 10 al 17 novembre dalle ore 14:10 su Canale 5, rivelano che Carmen Sanjurjo ritroverà il figlio Raul ad Acacias 38. In questo frangente, il giovane Andrade dimostrerà di non andare per niente d'accordo con la madre, tanto da avvicinarsi ad Ursula Dicenta, scatenando la sua rabbia.

Una Vita, puntate 10-17 novembre: Carmen ritrova il figlio Raul

Novità importanti emozioneranno i telespettatori italiani nel corso della prossima settimana.

Le anticipazioni di Una Vita da domenica 10 al 17 novembre dalle ore 14:10 dopo Beautiful, rivelano che Telmo sarà condannato dopo la testimonianza di Lucia, plagiata da Samuel e Alicia. Intanto, un ragazzino con i capelli rossi giungerà ad Acacias 38 alla ricerca di una signora che nessuno conosce. Poco dopo si scoprirà che quell'adolescente è in realtà il figlio di Carmen, Raul. A tal proposito, la Sanjurjo eviterà che quest'ultimo finisca in galera.

Peccato che il giovane Andrade sminuisca il lavoro di sua madre. Il tribunale, invece, condannerà Martinez a partire per il Sud Africa, mentre l'Alday ringrazierà Cesareo per averlo aiutato ad isolare Ursula.

La Dicenta si prende cura del giovane Andrade

I rapporti tra Carmen e Raul continueranno ad essere tesi, mentre Flora crederà che Pena voglia sposarla dopo il ritrovamento di un anello all'interno della sua giacca.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Intanto Martinez, prima di partire per l'Africa, stringerà un patto con il priore Espineira. Ma ecco che il sacerdote farà ritorno ad Acacias 38, provocando l'ira di Samuel. La Dicenta, intanto, si prenderà cura del giovane Andrade una volta scappato dalla soffitta. Poco dopo la madre lo obbligherà a tornare in soffitta, dopo averlo trovato nascosto nella canonica. Infine quest'ultimo si metterà in contatto con il padre Javier, nel frattempo recluso nel carcere di Huelva, tanto da informarlo il nascondiglio della Sanjurjo.

Samuel allontana Lucia e Telmo

Stando alle trame di Una Vita in onda prossima settimana (10-17 novembre) si evince che Samuel approfitterà della falsa testimonianza di Alicia per allontanare Lucia da Telmo. L'Alvarado, a questo punto, annuncerà alla cugina l'intenzione di allontanarsi per qualche giorno per riflettere sulla faccenda. Dall'altro canto, Celia non capirà il motivo del viaggio della parente a Salamanca mentre Raul farà fatica a dimostrare a Carmen di volerle bene.

Intanto Flora rivelerà a Lolita che Pena è intenzionato a chiederla in moglie. Peccato che le intenzioni del Cervera siano ben altre. L'uomo, infatti, riceverà una proposta da una spedizione scientifica promossa da suo padre Cesar.