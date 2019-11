Secondo le ultime anticipazioni, da domani sabato 16 novembre la programmazione della soap spagnola 'Una vita' sarà sospesa sia nell'appuntamento pomeridiano che serale. Questo perché a partite da domani ripartirà Amici di Maria De Filippi. Dunque, Mediaset alla luce della partenza del talent show ha deciso per questo cambiamento. Invece, non cambierà niente per quanto riguarda la programmazione degli altri giorni.

Infatti, Una vita andrà in onda dal lunedì al venerdì alle 14:10 su Canale 5 prima del people show Uomini e Donne. Anche l'appuntamento domenicale rimane invariato. Nelle puntate della soap opera spagnola Una Vita che andranno in onda da domenica 17 a venerdì 22 novembre ci saranno numerose novità e tantissimi colpi di scena.

Il cocchiere morirà tra le braccia di Telmo

In particolare, il cocchiere Gutierrez dirà di sapere tutta la verità su quanto successo tra Padre Telmo e Lucia Alvarado all'interno dell'eremo.

Proprio per questo preciso motivo, il parroco insisterà per avere un incontro con l'uomo che può rappresentare un testimone chiave per smascherare le menzogne di Samuel.

Poco dopo, Telmo dopo varie pressioni riuscirà ad avere questo appuntamento con il cocchiere. Ma il giorno dell'incontro cambieranno le carte in tavola, in quanto ci sarà un clamoroso colpo di scena ad Acacias 38. Infatti, Gutierrez non presenterà all'appuntamento e poco dopo verrà ritrovato nella sua carrozza e morirà proprio tra le braccia di Telmo.

Quest'ultimo non potrà fare nulla per salvarlo. Quindi, l'unico testimone di Padre Telmo per incastrare Samuel morirà tra le braccia del sacerdote e si porterà tutte le informazioni con sé.

Pena lascerà Acacias 38 senza salutare la sua donna

Ma le novità non finiranno qui. Infatti, Flora si dispererà per la partenza di Pena. Quest'ultimo deciderà di lasciare Acacias 38 al fine di partire per un'importante missione.

Tuttavia, il motivo per cui la donna non prenderà bene questa decisione sarà dovuta al fatto che il suo uomo è andato via senza salutarla di persona, ma solo attraverso una lettera. Flora infatti si infurierà molto per questo mancato gesto.

Successivamente, nella puntata di venerdì Telmo noterà un comportamento molto strano in Cesareo. Quest'ultimo si sentirà molto in colpa per la morte di Gutierrez e rimarrà alquanto turbato per quanto successo.

Proprio per questo motivo, il sacerdote esorterà Cesareo a raccontargli tutto quello che sa.

Non ci resta che aspettare la messa in onda delle nuove puntate della settimana prossima per scoprire come proseguiranno le vicende ad Acacias 38. Intanto, c'è da ricordare che per chiunque volesse rivedere le puntate già andata in onda, lo potrà fare tranquillamente tramite la piattaforma di Mediaset play.