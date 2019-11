Le anticipazioni delle puntate della serie TV 'Una vita' che andranno in onda su Canale 5 dal 20 al 24 novembre saranno incentrate su alcuni intrighi a cui dovrà far fronte padre Telmo, il prete al quale è stata puntata contro una grave accusa di violenza sessuale.

Una vita, anticipazioni puntata 20 novembre: Padre Telmo trova finalmente Gutierrez, il testimone che lo aiuterà a discolparsi

Nell'episodio di mercoledì 20 novembre, padre Telmo è sulle tracce di un importante testimone che potrà scagionarlo: si tratta di Gutierrez, il cocchiere che ha accompagnato Lucia nell'eremo, luogo nella quale lei sostiene di essere stata stuprata.

Lucia non vuole più saperne di Padre Telmo. La giovane ragazza è convinta che la persona di cui lei tanto si fidava, in realtà, è il mostro che ha abusato sia di lei che di Alicia.

Per il parroco, ormai, è inutile insistere sulla propria innocenza: l'Alvarado non riesce a credere in lui, per cui il sacerdote si metterà alla ricerca del 'testimone chiave' che potrà aiutarlo a raccontare la verità su quanto accaduto.

Padre Telmo dovrà incontrare Gutierrez, l'uomo che è pronto a rivelare ciò che è realmente accaduto in quella casa abbandonata.

Intanto, Susana e la sua amica Rosina riveleranno una passione per il mondo dell'arte; decideranno così di prendere delle lezioni di disegno da Venacios. L'affascinante insegnante sembrerà provare interesse per Susana: la donna, nonostante sia compiaciuta per tali attenzioni, non ammetterà che tra loro due possa nascere qualcosa.

Il maestro d'arte deciderà di invitarla insieme alla sua amica a partecipare ad una lezione d'arte molto particolare, alla quale però le due donne decideranno di non andare.

Acacias 38, anticipazioni puntate dal 21 al 24 novembre: Gutierrez, il testimone chiave di Telmo, viene assassinato

Nei prossimi episodi di 'Una Vita', quelli che andranno in onda da giovedì 21 a domenica 24 novembre, Raul, il figlio di Carmen, scomparirà improvvisamente dal paese senza lasciare alcuna traccia: tale vicenda farà disperare la sua povera madre.

Intanto, Gutierrez non si presenterà all'appuntamento con padre Telmo: la carrozza dell'uomo arriverà poco dopo con il cocchiere ferito mortalmente. Il parroco, a questo punto, non potrà più contare sul principale testimone per incastrare Samuel. Cesareo sembrerà essere troppo turbato di fronte alla morte di Gutierrez, una cosa che farà insospettire non poco. È possibile che il guardiano possa sapere qualcosa in più sul tragico accaduto.

Samuel Alday, dopo aver ringraziato Jimeno Batan per aver ucciso Gutierrez, gli chiederà un altro favore. Lo strozzino rassicurerà Samuel sul matrimonio con Lucia. Nel contempo, padre Telmo riuscirà a far parlare il guardiano e lo convincerà ad andare in commissariato a denunciare l'assassinio del cocchiere.

Leonor e Liberto, intanto, cominceranno a sospettare delle lezioni d'arte prese da Susana e Rosina.

Cesareo sarà turbato per la morte di Gutierrez: Augustina, così, organizzerà uno spuntino con gli amici della soffitta, ma la cosa farà arrabbiare molto Samuel. Vedendo il guardiano allontanarsi, Samuel lo inseguirà con aria minacciosa. Telmo andrà a far visita a Celia, nel frattempo si troveranno ad entrare Lucia insieme ad Alicia. L'incontro con il parroco, nella casa di Celia, sconvolgerà le due donne.