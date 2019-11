Molti colpi di scena attendono i fan di Una Vita nella settimana che va dal 25 al 30 novembre e dove vi saranno ulteriori sviluppi riguardanti il rapporto burrascoso tra padre Telmo e Samuel Alday. Quest'ultimo infatti, arriverà a mettere le mani addosso al sacerdote, il quale non risponderà alla provocazione del suo 'rivale'. Nel quartiere intanto, arriverà il marito di Carmen, Javier, il quale darà grossi grattacapi alla moglie, arrivando a m minacciarla.

Anticipazioni Una Vita: rissa tra Telmo e Samuel

Le anticipazioni riguardanti i nuovi episodi della soap ideata da Aurora Guerra, svelano che il rapporto tra padre Martinez e Samuel si farà sempre più complicato, e arriverà a degenerare quando l'Alday colpirà con un pugno il giovane parroco, proprio sulle scale del condominio di Acacias 38. Tra i due non scorre buon sangue ed entrambi cercano di ottenere la benevolenza di Lucia con scopi ben diversi.

Mentre padre Telmo sembrerà nutrire sentimenti sinceri per la giovane ereditiera, Samuel starà utilizzando la ragazza solo per entrare in possesso della sua eredità. Da quanto si apprende infatti, l'Alday dovrà restituire una cospicua somma a Batan, il quale gli farà pressioni affinché onori il suo debito sposando il più in fretta possibile la Alvarado. Dal colloquio tra i due, si verrà a sapere che proprio lo strozzino ha aiutato Samuel a sbarazzarsi di Gutierrez.

Le minacce di Samuel a padre Martinez, Javier giunge ad Acacias

Non contento del pugno sferrato al suo 'rivale', Samuel deciderà di recarsi in parrocchia minacciando padre Telmo. L'Alday infatti, si sarà accorto che il parroco nutre dei sentimenti d'amore per Lucia e lo esorterà a stare lontano dalla Alvarado; in caso contrario, secondo il perfido Samuel, potrebbe succedergli qualcosa di grave. Una vera e propria minaccia quella messa in atto da Samuel e che, potrebbe cambiare i rapporti tra il parroco e Lucia nel prosieguo delle puntate.

Intanto, l'Alvarado, si legherà sempre più ad Alicia Villanueva e chiederà a Celia di ospitarla per qualche giorno a casa Alvarez-Hermozo. Tuttavia, ad Acacias farà la sua comparsa Javier, il marito di Carmen, e per la domestica sembreranno iniziare nuovi guai. Il marito infatti, chiederà del denaro alla moglie la quale, messa alle strette e minacciata, chiederà un anticipo sullo stipendio al suo datore di lavoro.

Samuel però, non riuscirà a soddisfare le richieste di Carmen, viste le ristrettezze economiche in cui si trova.

Questo e molto altro nelle nuove puntate di Una vita in onda su Canale 5 dal 25 al 30 novembre prossimi. Ricordiamo inoltre che, sul sito Mediaset Play, sono disponibili gli episodi già andati in onda, unitamente a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata.