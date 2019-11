Le anticipazioni della prossima settimana si fanno parecchio intricate all'interno della soap opera Una vita. In particolare, Padre Telmo finirà in un grosso guaio nel momento in cui sarà sorpreso a letto con Lucia. I due, però, non ricorderanno assolutamente nulla di quanto accaduto, ma Samuel non avrà nessuna pietà e farà il possibile per convincere la Alvarado della colpevolezza del sarcedote.

Allo scopo di avvalorare ulteriormente le sue tesi, Alday porterà Lucia a conoscere Alicia che racconterà alla giovane di essere una vittima delle lussurie di Padre Telmo.

A quel punto, allora, Lucia andrà nel pallone e non saprà più a cosa credere. Nonostante tutto, però, rifiuterà di testimoniare al processo contro l'uomo che dice di amarla.

La confessione di Padre Telmo a Lucia

La puntata di lunedì 4 novembre di Una Vita vedrà Padre Telmo condurre Lucia in un eremo dove le confesserà i suoi reali sentimenti. L'uomo, inoltre, cercherà di aprirle gli occhi circa le intenzioni di Samuel.

Lui e Batan, infatti, stanno tramando allo scopo di impossessarsi della sua eredità. La giovane farà fatica a credere a tutte queste cose. Ramon, invece, deciderà di portare Servante da un luminare.

Nella puntata di martedì, invece, vedremo che Lucia non saprà come reagire alle dichiarazioni di Padre Telmo. I due, però, dopo aver bevuto un bicchiere d'acqua cadranno in un sonno profondo. Samuel, dal canto suo, scoprirà l'eremo nel quale si trovano la donna e il prete.

Dopo averli sorpresi a letto insieme, nella puntata di mercoledì vedremo che Samuel accuserà Telmo di aver abusato di Lucia. Alday farà il possibile per convincere la donna della malvagità dell'uomo di fede. A questo punto, la Alvarado sarà davvero molto confusa.

Il sacerdote accusato di presunti abusi su Alicia

La situazione per Padre Telmo diventerà sempre più complicata. Sul suo capo, infatti, pendono delle accuse molto gravi, come quella di aver rapito Lucia e di aver abusato di lei.

Ad ogni modo, nella puntata di giovedì, l'uomo dirà di non avere intenzione di lasciare il paese, dal momento che sarà deciso a difendere la sua buona fede.

Nell'episodio di venerdì 8 novembre di Una Vita, infine, assisteremo ad un colpo di scena inaspettato. Samuel condurrà Lucia da Alicia, una donna che sosterrà di essere stata tra le vittime della lussuria di Padre Telmo. La giovane le spiegherà di aver subito abusi dal prete, ma di non aver ricevuto giustizia.

Dopo questa rivelazione, la giovane Alvarado non saprà più da che parte stare.