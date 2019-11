Una nuova ed avvincente puntata di Una vita andrà in onda nel pomeriggio di domani 12 novembre a partire dalle 14:10 su Canale 5, dove i fan potranno seguire le vicende legate a Padre Telmo e tutti gli altri protagonisti di calle Acacias. Il giovane parroco, dopo la testimonianza di Lucia, è stato condannato per abusi nei confronti della giovane ed è in attesa di lasciare il quartiere per sempre. Grazie ad un accordo con Espineira però, il sacerdote riuscirà ad evitare di partire alla volta dell'Africa e tornerà nella parrocchia del quartiere, destando lo stupore e lo sconcerto degli abitanti.

Padre Telmo condannato

Continuano a tenere banco, anche nell'episodio del prossimo 12 novembre, le vicissitudini di Padre Telmo, il quale ha dovuto assistere, suo malgrado, alla testimonianza di Lucia contro di lui. La Alvarado, infatti, soggiogata da Samuel e da Alicia Villanueva, ha fatto in modo con la sua deposizione che il tribunale ecclesiastico ritenesse il parroco colpevole di abusi nei suoi confronti.

Le alte cariche ecclesiastiche vogliono infliggere una pena esemplare a padre Martinez e gli imporranno di partire in missione alla volta di Khartum, allontanandosi per sempre da Acacias. Padre Telmo però, escogiterà uno stratagemma per sottrarsi alla pena.

L'accordo con Espineira permette al sacerdote di restare ad Acacias

Ad un certo punto, pertanto, gli abitanti di Acacias rimarranno stupiti nel vedere di nuovo padre Telmo Martinez alla guida della parrocchia.

Se alcuni saranno contenti del suo ritorno, altri saranno sconcertati, come il caso di Samuel, il quale sembrava convinto di essersi sbarazzato del rivale. Nonostante i suoi sforzi infatti, Alday dovrà nuovamente fare i conti con il parroco, il quale riuscirà ad evitare la pena stringendo un patto con il priore Espineira. Telmo resta l'unico a poter evitare che Lucia si faccia ingannare da Samuel, il quale si è avvicinato alla ricca ereditiera solo per entrare in possesso del suo denaro e risolvere così i suoi guai finanziari.

L'ingenuità di Lucia rende Alday molto vicino al suo scopo, ma la mancata partenza di padre Telmo potrebbe sconbinare i suoi piani.

Appuntamento, dunque, con la nuova puntata di Una vita in onda martedì 12 novembre, a partire dalle 14:10 su Canale 5, per scoprire come la permanenza di padre Telmo ad Acacias avrà ripercussioni sul rapporto tra Lucia e Samuel. Ricordiamo che, da questa settimana, è sospeso l'appuntamento serale del martedì su Rete 4.