Nuove ed avvincenti puntate attendono i fan di Una vita anche nei pomeriggi del 6 e 7 novembre, a partire dalle 14:10 su Canale 5. Stando alle anticipazioni infatti, padre Telmo sembrerà essere nei guai dopo che Samuel ed Espineira lo accuseranno di aver abusato di Lucia. Nonostante i due giovani non ricordino nulla di quanto accaduto all'eremo, la Alvarado subirà le pressioni di Espineira, il quale vorrà convincerla a testimoniare contro padre Telmo di fronte al tribunale ecclesiastico. Il giovane parroco si dovrà quindi difendere dalle terribili accuse, anche perché si rifiuterà di abbandonare la parrocchia e lasciare Acacias.

Una vita, trama del 6 novembre: Padre Telmo Martinez nei guai dopo l'accusa di abuso

Padre Telmo Martinez sembrerà essere veramente nei guai, così come rivelano le anticipazioni della puntata in onda mercoledì 6 novembre. Il parroco infatti, non riuscirà a dare una spiegazione su quanto avvenuto all'eremo con Lucia e sul motivo per il quale i due erano semi svestiti all'arrivo di Samuel e del priore.

Proprio quest'ultimo, nel tentativo di mettere a tacere la vicenda ed impedire che il giovane finisca in carcere, chiederà a Telmo di lasciare la sua parrocchia e di abbandonare calle Acacias senza farvi più ritorno. Il Martinez però, non avrà nessuna intenzione di sottostare a tale imposizione, consapevole del fatto che potrebbe anche rischiare la galera. Samuel intanto, riuscirà a riconquistare nuovamente la fiducia di Lucia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Anticipazioni puntata del 7 novembre: Espineira chiede a Lucia di testimoniare contro Telmo

Nel corso del nuovo episodio di Una vita, vedremo dunque come padre Telmo si rifiuterà di lasciare sia la parrocchia che il quartiere, determinato più che mai a salvare il suo onore e a non lasciare la Alvarado nelle grinfie di Samuel. Per tale motivo però, dovrà difendersi dinnanzi al tribunale ecclesiastico.

Il priore Espineira tenterà di convincere Lucia a testimoniare proprio contro padre Telmo. La ragazza sembrerà titubante, anche perché sarà convinta dell'innocenza di padre Martinez. Cosa deciderà di fare la Alvarado? Nel frattempo sembrerà che Samuel stia escogitando un nuovo inganno per indurre la Alvarado a testimoniare.

Molti colpi di scena attendono i fan di Una vita nelle prossime puntate in onda il 6 e 7 novembre prossimi sulla rete ammiraglia di Mediaset e dove si scoprirà come padre Telmo cercherà di difendersi dalla tremenda accusa di abuso nei confronti di Lucia.

In attesa di scoprire ulteriori dettagli sulla vicenda, ricordiamo che sul sito Mediaset Play sono disponibili gli episodi già andati in onda, oltre a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata.