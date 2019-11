Proseguono le anticipazioni relative alla nota soap opera spagnola "Una vita" (titolo originale Acacias 38) in onda su Canale 5 ormai dal 2015.

Nella prossima puntata che andrà in onda domani martedì 19 novembre, Pena partirà lasciando alla sua innamorata Flora nient'altro che una lettera. Intanto Carmen farà un regalo al figlio Raul impegnando il suo scialle pregiato.

L'addio di Pena a Flora

Non ci sarà dunque nessun matrimonio per Flora, la giovane pasticcera dovrà al contrario scontrarsi con una dura verità: il suo adorato Pena ha deciso di partire e di lasciarla per sempre.

L'uomo si prepara infatti a lasciare Acacias, convinto che il proprio destino sia quello di andare in Africa e di portare a compimento così la missione del padre Cesar.

Ad alimentare le speranze della giovane donna era stato però il ritrovamento casuale di un misterioso anello nella tasca della giacca di Pena; sin da subito Flora aveva così iniziato a fantasticare sulle loro nozze e sul loro futuro.

Il matrimonio però non sembra mai essere stato tra i piani del fidanzato che probabilmente già da diverso tempo progettava di raggiungere l'Africa.

Appresa la notizia, Flora è andata su tutte le furie e due hanno iniziato a litigare con frequenza. Stanco delle continue discussioni con la donna, Pena ha deciso infine di lasciare in silenzio Acacias e di partire senza neanche salutare di persona la sua amata. La ragazza infatti si renderà conto di essere stata abbandonata dal contenuto di una lettera lasciatale da Pena. E questo le "spezzerà" il cuore.

Il regalo di Carmen a Raul

Donna Carmen, un tempo ricca signora e ora domestica, è alle prese con il difficile rapporto con il figlio Raul. Il giovane ragazzo dai capelli rossi è noto per la propria capacità di cacciarsi sempre in mezzo ai guai.

Raul accusa la madre di essere la sola e unica responsabile delle loro sventure. La donna infatti si vide costretta ad abbandonarlo quando era ancora un bambino per poter sfuggire alle dure violenze del marito.

Dopo aver lasciato la sua casa, donna Carmen cadde in disgrazia, dovette rinunciare al titolo di "signora" e alla vita agiata che aveva condotto sino a quel momento. La donna era poi finita a lavorare come domestica per poter sopravvivere. Così Carmen perse la possibilità di fare da madre al piccolo Raul, ma ora a distanza di anni la donna è motivata a ricostruire il suo rapporto con il figlio e ad aiutarlo a tenersi lontano dai guai.

Così decide di impegnare il suo preziosissimo scialle e fargli un regalo particolare: con i soldi ottenuti infatti la donna gli regalerà dei marron glacé, dolci che lui adorava molto quando era ancora un bambino.