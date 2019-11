Domenica 1 dicembre, a partire dalle 14:30 circa su Canale 5, andrà in onda un nuovo appuntamento con Una vita, la soap ambientata a Calle Acacias. Stando a quanto riportato dagli spoiler, nel corso della puntata domenicale padre Telmo cercherà di far innervosire Samuel presentandosi senza alcun invito alla festa organizzata dal gioielliere in onore di Lucia.

Alday, dopo aver appreso da Alicia che Felipe e Celia potrebbero smascherarla da un momento all'altro, le consiglia di lasciare al più presto il quartiere. Intanto proprio la Villanueva proporrà un accordo a Telmo: in cambio di una notte d'amore con lui, racconterà tutta la verità a Lucia.

Una Vita, anticipazioni 1 dicembre: Telmo arriva all'improvviso a casa Alday

Intrighi e colpi di scena continueranno a caratterizzare le vicende che si verificheranno ad Acacias 38. Tra i protagonisti degli episodi in onda il 1° dicembre ci sarà padre Telmo. Questi, infatti, non si darà per vinto e, incurante delle minacce di Samuel, piomberà a casa Alday, pur senza aver ricevuto alcun invito, per prendere parte ad una festa in onore di Lucia e del suo talento nel restauro. L'obiettivo del sacerdote sarà esclusivamente quello di infastidire Samuel.

Nel frattempo, le domestiche decideranno di organizzare una nuova competizione incentrata sui dolci, poiché saranno sempre più convinte che la gara precedente sia stata truccata.

Alicia propone a Telmo di trascorrere una notte insieme

Celia accetterà di offrire il proprio patrocinio alla nuova gara dolciaria, mettendo a disposizione un premio da 50 pesetas per il vincitore, e fungendo da giurata insieme a Servante. Alicia Villanueva sarà piuttosto preoccupata perché capirà che Felipe e la moglie sono ormai ad un passo dall'apprendere la verità sulla sua reale identità. L'avvocato, infatti, durante la festa farà una serie di domande alla giovane sulle tecniche artistiche, e quest'ultima eviterà di rispondere, alimentando il sospetto che in realtà non sia una vera e propria esperta d'arte.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Una Vita

Alicia a questo punto si confiderà con Samuel, il quale la inviterà a partire al più presto da Acacias 38. La ragazza, dopo aver lasciato repentinamente l'abitazione di Felipe e Celia, in strada s'imbatterà in padre Telmo, al quale dirà di essere pronta a dire la verità a Lucia in cambio di una notte d'amore con lui.

Il sacerdote, a sua volta, dopo aver appreso che Alday è partito per qualche giorno, si recherà al laboratorio di Lucia per avere finalmente un chiarimento diretto con la donna. Infine Venancio comunicherà a Rosina e Susana che gli Escalona potrebbero mettersi sulle loro tracce per vendicare la morte di Alexis.

Questa notizia sconvolgerà e terrorizzerà le due donne.