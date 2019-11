Gli ascolti dello sceneggiato Una vita sono sempre sorprendenti. Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 a breve svelano che ci sarà l’uscita di scena di due personaggi che hanno portato scompiglio nella vita di Carmen Sanjurjo (Maria Blanco). Quest’ultima oltre a rimanere vedova, poiché suo marito Javier morirà durante una colluttazione con la polizia per essere evaso dal carcere per l’ennesima volta, dovrà fare a meno del figlio Raul (Santos Mallagray). Il giovane ragazzo dopo aver fatto preoccupare la madre, precisamente nel capitolo numero 900 se ne andrà via da Acacias 38 per motivi di lavoro.

La Sanjurjo minacciata dal marito, il giovane Andrade ferito

Nelle puntate che il pubblico italiano avrà la possibilità di seguire nelle prossime settimane, Raul dopo aver ritrovato la madre Carmen ad Acacias 38, scriverà una lettera al padre Javier, facendogli sapere in quale luogo si trova. L’ingenuo ragazzo inoltre comunicherà al genitore che sua madre è diventata una domestica. Purtroppo il marito della Sanjurjo una volta evaso dal carcere di Huelva in cui si trovava rinchiuso, metterà piede nel quartiere iberico, e inizierà a minacciare la moglie pretendendo di ricevere una grossa quantità di denaro.

La situazione per l’ex inserviente di Ursula si complicherà sempre di più, quando si vedrà costretta a commettere un furto a casa del suo datore di lavoro Samuel su ordine del violento consorte. Javier, soprannominato Adone, purtroppo metterà in serio pericolo la vita del figlio Raul, dato che gli ordinerà di introdursi nell’abitazione dell’Alday insieme a lui. A gran sorpresa l’adolescente prenderà le difese della madre, quando suo padre le punterà un’arma da fuoco contro. Il ragazzo, mentre tenterà di disarmare il violento genitore, rimarrà ferito all’altezza di una spalla.

Javier perde la vita, la partenza di Raul

Mentre il commissario Aurelio Mendez farà finire Javier dritto in prigione soprattutto per merito della complicità di Fabiana e Servante, il giovane Raul rimarrà a riposo per qualche giorno. Dopo essersi ripreso del tutto il ragazzo farà pace con la madre, e si scuserà per non averle dato credito quando ha tentato di metterlo in guardia dal padre. Ancora una volta il pericoloso Javier riuscirà a far perdere le sue tracce, ma esalerà l’ultimo respiro durante uno scontro con le forze dell’ordine.

A questo punto la Sanjurjo si ritroverà senza un marito, invece Raul si lascerà andare alle lacrime per aver perso il padre, nonostante non si sia comportato in un modo corretto.

Passati alcuni giorni il ragazzo dopo aver destato dei sospetti alla madre a causa dei suoi strani atteggiamenti, metterà al corrente la stessa di una drastica decisione presa. Carmen apprenderà che suo figlio presto andrà a vivere in Francia per accettare una proposta lavorativa.

Inoltre Raul preciserà di aver ottenuto il biglietto per partire tramite un usuraio. Il giovane dopo aver dato l’ultimo saluto a tutti i domestici della soffitta, prometterà alla madre che presto si ricongiungeranno di nuovo.