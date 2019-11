Un personaggio femminile della telenovela Una vita nei nuovi appuntamenti italiani, vivrà degli attimi di vera paura. La donna in questione è Flora Barbosa (Alejandra Lorenzo), che sarà sul punto di essere violentata da Jordi Barò, un ex pugile che si invaghirà di lei. La cioccolatiera correrà questo grosso pericolo, quando suo fratello Inigo inizierà a scommettere del denaro in modo clandestino. Ad intervenire in difesa della giovane pasticciera sarà Liberto Seler (Jorge Pobes), che assesterà il molestatore quando il fidanzato di Leonor Hildago non si troverà nell’attività di famiglia.

Inigo (Ignacio Barbosa) a seguito del ritiro del marito di Rosina dal mondo della boxe, farà la conoscenza di Tito Lazcano (Juan Dávila) un combattente valenciano appena arrivato ad Acacias 38. Il proprietario de La Deliciosa rimarrà sorpreso dai modi di fare del new entry, al tal punto da diventare il suo promotore.

Liberto e Leonor preoccupati, Flora ignora Jordi

Nelle prossime settimane di programmazione della soap opera, i fans italiani assisteranno all’ingresso di un new entry.

Si tratta di un ex pugile chiamato Jordi Barò, che metterà piede ad Acacias 38 a seguito dell’uscita di scena di Pena. Dopo aver avuto modo di conoscere Flora tramite Inigo, il nuovo arrivato frequenterà La Deliciosa assiduamente per scambiare quattro chiacchiere con la fanciulla. La Barbosa ancora affranta per essere stata abbandonata dal vero Cervera, proprio quando credeva che le avrebbe chiesto di diventare sua moglie, rifiuterà le avance dell’amico di suo fratello.

Nel contempo Liberto e Leonor si preoccuperanno, quando si accorgeranno dell’interesse che Jordi nutre nei confronti della pasticciera. Il fidanzato di Leonor una volta messo in guardia dai suoi amici, invece di prendersela con l’uomo che ha avuto modo di conoscere dopo aver iniziato a fare delle scommesse sulle partire di boxe, riterrà scorretto il comportamento della sorella. Il cioccolatiere farà sentire in colpa Flora, con la convinzione che sia stata lei a dare confidenza al suo nuovo spasimante.

Quest’ultima spiazzata dalla reazione del fratello, metterà in pratica i consigli ricevuti dalla giovane Hildago. La Barbosa comincerà ad ignorare il Barò, per fargli capire che non ha nessuna speranza per riuscire a conquistarla. Inigo invece preoccupato quanto Leonor, farà di tutto per non lasciare da sola la sorella al fine di proteggerla.

Il Seler accorre in aiuto della Barbosa, Inigo collabora con Tito

Nonostante ciò, Jordi troverà finalmente il modo per avvicinarsi a Flora.

Il losco individuo non appena noterà l’assenza di Inigo, coglierà l’occasione al volo per tentare di abusare della pasticciera. Il pugile farà i conti con Liberto, che accorrerà in aiuto della sorella del suo caro amico quando la sentirà urlare. Il marito di Rosina dopo aver messo fuori gioco il molestatore colpendolo con un pugno, non verrà soltanto acclamato dall’intero quartiere. Il nipote di Susana riceverà una proposta di lavoro inaspettata, da un famoso impresario di pugili.

Il Seler inizierà a prendere parte a dei vari incontri di boxe, ma senza avvisare i suoi familiari. Agendo in tale maniera Liberto finirà per mettere a rischio la carriera appena intrapresa, poiché sua moglie Rosina interromperà un suo combattimento nel peggiore dei modi. A questo punto il patrigno di Leonor si vedrà costretto a rinunciare alla boxe, mentre Inigo continuerà lo stesso a scommettere.

Questa volta il fratello di Flora potrà contare su Tito, un pugile valenciano appena approdato nel quartiere iberico. Quest’ultimo oltre a far aumentare i guadagni di Liberto e del Barbosa con i suoi trionfi, punterà gli occhi sulla proprietaria de La Deliciosa.