Sono sempre più avvincenti, le trame dello sceneggiato iberico Una vita. Le anticipazioni degli episodi che occuperanno la rete ammiraglia Mediaset nelle prossime settimane di programmazione, svelano che mentre tutti gli abitanti esulteranno di gioia per Celia, Felipe, che saranno fuori pericolo di vita, Samuel Alday (Juan Gareda) sarà su tutte le furie. Il fratello di Diego farà i conti con il rifiuto di Lucia Alvarado (Alba Gutierrez), che dopo aver apprezzato il coraggio di Telmo Martinez per aver salvato gli Alvarez Hermoso, farà un gesto spiazzante.

La ricca ereditiera dirà al figliastro di Ursula Dicenta di non voler convolare a nozze con lui, sottolineandogli di dover fare ordine nei suoi pensieri. Non appena Lucia farà sapere pubblicamente che non formalizzerà il suo fidanzamento con Samuel, quest’ultimo non avrà dubbi sul fatto che il parroco di Acacias 38 abbia un interesse romantico per la sua promessa sposa.

Celia e Felipe in pericolo di vita, la Alvarado litiga con il minore degli Alday

Nelle prossime puntate italiane, Samuel non vivrà per niente dei bei momenti.

Quest’ultimo proprio quando crederà di averla vinta con Lucia, precisamente nel momento in cui le chiederà di diventare sua moglie mostrandole un anello, dovrà rimandare la proposta. In particolare a rovinare il party organizzato dal minore degli Alday sarà Celia, che proprio quando la Alvarado sarà sul punto di dare una risposta perderà i sensi. La moglie di Felipe desterà parecchia preoccupazione all’interno quartiere, poiché verrà infettata da una pericolosa epidemia, la stessa che ha colpito i residenti dell’Hoyo qualche giorno prima.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Una Vita

La figlia dei marchesi di Valmez affranta per la cugina, farà presente al fratello di Diego di poter tornare a parlare con lui dell'importante sacramento soltanto in seguito. A stravolgere i piani di Samuel, ci penserà anche l’Alvarez Hermoso che verrà contagiato dal virus mortale per essere stato al capezzale della moglie giorno e notte. Il dottor Quilles vista la grave situazione esigerà che i due coniugi ammalati stiano in isolamento, per evitare di far diffondere la malattia in giro. Lucia disperata al pensiero di poter perdere i suoi parenti, purtroppo avrà parecchi litigi con Samuel.

Lucia non si vuole sposare, Samuel prepara uno dei suoi piani

Intanto Telmo intimorito dall’idea che Lucia possa avvicinarsi a Celia e Felipe, deciderà di curare i due infermi. Il sacerdote di Acacias 38 nonostante le raccomandazioni del medico, si introdurrà nell’abitazione degli Alvarez Hermoso per somministrargli un farmaco sperimentale. Dopo alcuni giorni il medicinale darà i suoi frutti, visto che Celia e Felipe mostreranno dei segni di ripresa, scampando alla morte.

La Alvarado sorpresa dal gesto eroico compiuto dal Martinez, darà l’impressione di essersi ricreduta sul suo conto. La ricca ereditiera farà capire di aver sbagliato a pensare che il prelato si possa essere approfittato di lei, nel momento in cui si sono risveglati senza vestiti in una chiesa abbandonata. La cugina di Celia entrerà in confusione, al tal punto da dire a Samuel di non volerlo sposare, precisandogli di aver bisogno di più tempo a disposizione per prendere la giusta decisione.

Il figliastro della Dicenta nuovamente furioso per quanto accaduto, farà credere a Lucia di non avere fretta. Successivamente il minore degli Alday su invito dello strozzino Jimeno Batan, inizierà a tenere sotto controllo la sua preda finendo per accorgersi che è molto complice con Telmo. Ebbene sì il fratello di Diego non farà fatica a capire che la Alvarado l’ha respinto poiché potrebbe innamorarsi del Martinez.

A questo punto Samuel intenzionato a tutti i costi a non farsi scappare Lucia, preparerà un altro dei suoi diabolici piani.