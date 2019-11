Nuovo spazio con le notizie su Una vita, la soap opera che ha superato i 1000 episodi con ottimo successo di ascolti. Gli spoiler delle puntate in onda dal 25 al 29 novembre in Spagna, rivelano che Ursula Dicenta sarà sempre più decisa a liberarsi di Genoveva Salmeron. Per fare ciò, la donna chiederà l'aiuto di Santiago. Dall'altro canto, la vedova di Samuel scoprirà di attendere un bambino da Felipe Alvarez Hermoso.

Una Vita, puntate spagnole: Ursula commette un furto

Le anticipazioni di Una Vita trasmesse dal 25 al 29 novembre in Spagna, rivelano che Santiago racconterà a Cesareo e Marcia una bugia sul motivo delle sue ferite. Emilio e Cinta, invece, avranno una nuova lite dopo che quest'ultima ha rifiutato la proposta di nozze mentre Maite e Camino si avvicineranno sempre di più, tanto da sfiorarsi le labbra.

Servante, intanto deciderà di chiudere gli incontri culturali per la mancanza di affluenza. Allo stesso tempo, i vicini di Acacias 38 saranno sempre più preoccupati per l'assenza di Ursula, la quale ha fatto perdere le proprie tracce misteriosamente. Ma ecco che la Dicenta si introdurrà all'interno dell'abitazione di Genoveva per compiere un furto. Liberto, invece, confesserà a Felipe di credere che la Salmeron sia la donna adatta per lui.

Genoveva vuole diventare madre

Cesareo non riuscirà a rivelare a Marcia che suo marito è un criminale. La vedova di Samuel, invece, fingerà di temere le minacce della madre di Blanca per passare una notte con l'Alvarez Hermoso. In questo frangente, l'avvocato rimarrà indifferente alla sua richiesta di diventare madre. Nel frattempo Aranxta e Cesereo, si avvicineranno sempre di più mentre Matie incoraggerà Camino a seguire i suoi desideri, senza ascoltare sua madre. Infine Ursula comincerà ad avere dei sospetti sull'amicizia sorta tra Santiago e Genoveva.

La Dicenta chiede l'aiuto di Santiago

Le trame di Una Vita in onda questa settimana su La 1, rivelano che la Dicenta chiederà l'aiuto di Santiago per porre fine all'esistenza della vedova di Samuel. La pittura saffica di Maite, invece, susciterà l'interesse di Camino mentre la Salmeron diventerà sempre più importante, tanto da ricevere un invito dalla casa reale. Per questo motivo, Felipe accetterà di accompagnarla al ricevimento.

A casa Dominguenz, Emilio e Cinta si rappacificheranno mentre Bellita e Jose saranno sempre più distanti per colpa di Margarita. Marcia, invece, scoprirà che suo marito detiene un enorme capitale dopo una soffitta del guardiano. Qui quest'ultimo rivelerà di aver vinto quei soldi grazie ad una bisca clandestina.

Felipe apprende la gravidanza della Salmeron

L'avvocato e la vedova di Samuel saranno sempre più complici grazie ai preparativi per l'arrivo dei reali.

Una complicità che sarà vista di buon occhio dai vicini. Dopo il ricevimento, Genoveva sospetterà di attendere un bambino. I servi, intanto, si prenderanno gioco di Arantxa e Cesareo in quanto crederanno che tra di loro ci sia una storia. Camino, invece, darà scandalo quando vorrà essere dipinta completamente svestita da Maite.

Felipe reagirà male alla notizia della gravidanza della fidanzata, tanto da confidarlo a Liberto.

Qui il Seler rivelerà che l'unica cosa da fare è assumersi le proprie responsabilità, tanto da sposare la madre di suo figlio. Nel frattempo, Santiago rifiuterà di stringere un'alleanza con la madre di Blanca, tanto da rivelare tutto alla vedova di Samuel. Durante l'incontro, i due temeranno per la loro esistenze per colpa delle minacce di Ursula. Infine quest'ultima si recherà in carcere ad incontrare Cesar Andrade, sospettando di essere stata tradita dal marito di Marcia.