Imperdibili novità accadranno questo inizio mese nelle vicende ambientate ad Acacias 38. Gli spoiler di Una vita in onda dal 4 all'8 novembre in Spagna, rivelano che Ursula Dicenta perderà completamente il lume della ragione, tanto da minacciare di uccidere Genoveva Salmeron. Felipe Alvarez Hermoso, invece, dimostrerà di essere sempre geloso di Marcia.

Una Vita, puntate 4-8 novembre: Ursula sempre più pazza

Le anticipazioni di Una Vita, sulle puntate trasmesse da lunedì 4 a venerdì 8 sull'emittente La 1, rivelano che Marcia avrà una grave crisi respiratoria dopo aver visto un bacio tra Felipe e Genoveva.

Cesareo e Agustina saranno i primi a soccorrerla, se la brasiliana si rifiutasse di rivelarli il posto dove ha nascosto il suo inalatore, in quanto decisa a morire. Dall'altro canto, l'Alvarez Hermoso e la Salmeron faranno l'amore. Bellita, intanto, accuserà Jose di esserle infedele a causa del suo strano comportamento. Rosina e Liberto, invece, si dovranno prendere cura della nipote di Armando, arrivata in visita ad Acacias 38 dopo le nozze di Susanna con l'ex diplomatico. Nel frattempo Ursula diventerà sempre più pazza, tanto da sognare di uccidere la vedova di Samuel.

Maite Zaldua arriva ad Acacias 38

Genoveva sveglierà la Dicenta dal suo sogno, scoprendo che ha davvero perso il lume della ragione. Jose, invece, confesserà alla Dominguez di essere impegnato in un'opera teatrale mentre Cinta deciderà di tornare sul palco con la benedizione della madre. I Seler, invece, riceveranno Maite Zaldua, un'artista parigina che farà molto discutere per il suo comportamento libertino.

La ragazza alloggerà in un appartamento di Liberto dove allestirà una galleria d'arte. infine Ursula chiederà a Fabiana se pensa che Cayetana possa essere ancora viva mentre Marcia rifiuterà Felipe per sempre.

Felipe ferma una lite tra la Dicenta e Genoveva

Stando alle trame spagnole di Una Vita in onda questa settimana (4-8 novembre), si evince che Maite inviterà tutti i vicini di casa a visitare le sue opere mentre Rosina comincerà a provare gelosia per la nuova arrivata.

A tal proposito, la nipote di Armando si incontrerà con Camino al ristorante. Intanto la brasiliana capirà che Santiago le sta preparando una sorpresa. Poco dopo la donna sarà accusata da Genoveva di aver ferito l'Alvarez Hermoso. Allo stesso tempo, Augustina e Fabiana saranno sempre più preoccupate per lo stato psichico della vecchia istitutrice. A tal proposito, Felipe interverrà durante una furiosa lite tra la Salmeron e la Dicenta.

L'Alvarez Hermoso geloso di Marcia

Intanto ad Acacias 38 Maite sarà al centro dei pettegolezzi delle signore per via del suo comportamento troppo liberale. A tal proposito, la donna si offrirà di insegnare a Camino a disegnare, dopo aver visto il suo interesse per l'arte. Marcelina, invece, deciderà di continuare la sua attività nel chiosco, mentre Santiago farà una serenata d'amore alla consorte, che avrà il risultato sperato. Marcia, infatti, si concederà al marito. Un gesto che farà molto arrabbiare l'Alvarez Hermoso, che si scaglierà come una furia contro la vedova di Samuel. Proprio quest'ultima deciderà di organizzare una merenda per rendere pubblica la sua relazione con l'avvocato.

La vecchia istitutrice minaccia la Salmeron con un'arma da fuoco

Felicia accetterà che la figlia Camino prenda lezioni di pittura dalla nipote di Armando. Lolita e la Pasamar, intanto, saranno furiose con Marcelina, quando scopriranno la sua nuova attività nel chiosco. Allo stesso tempo, Felipe chiederà al rivale di prendersi cura di Marcia. Poco dopo, l'uomo annuncerà dinanzi tutti la sua relazione con la Salmeron. Peccato che durante l'agape, la vecchia istitutrice estragga un'arma da fuoco dopo essere stata licenziata.