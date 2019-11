Le avventure dello sceneggiato iberico Una vita sono sempre più travolgenti e movimentate. Le anticipazioni degli episodi che i telespettatori spagnoli vedranno questa settimana svelano che Genoveva Salmeron dopo aver messo Ursula Dicenta con le spalle al muro, farà un grande passo. La vedova di Alfredo Bryce dirà a Felipe Alvarez Hermoso di volersi creare una famiglia con lui, iniziando a mettere al mondo dei figli.

Marcia invece prenderà un grosso spavento, quando vedrà il marito Santiago rientrare alla pensione in pessime condizioni di salute a causa di gravissime lesioni presenti sul corpo.

Ursula smascherata, Santiago vuole lasciare Acacias 38

Nelle puntate che verranno trasmesse sull’emittente televisiva La 1 TVE dal 18 al 22 novembre tutti gli abitanti di Acacias 38 si arrabbieranno con Ursula dopo aver appreso che è coinvolta con il tentativo di suicidio di Agustina.

L’ex governante farà perdere le sue tracce non appena verrà umiliata dall’intero quartiere. Nel contempo Jose incoraggerà Cinta a concentrarsi di nuovo sulla sua carriera di cantante mentre Bellita si sentirà in pace con se stessa quando si renderà conto che Margarita è diventata sua amica. I compaesani si complimenteranno con Genoveva per aver smascherato la Dicenta. Quest’ultima, dopo aver scoperto dove si trova Cristobal, minaccerà la Salmeron.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Una Vita

Jose festeggerà con i suoi familiari dopo essersi esibito. Nel frattempo Santiago manifesterà l'intenzione di abbandonare la cittadina iberica con Marcia con Camino che, invece, si appassionerà alle lezioni di pittura di Maite, a differenza di Felicia. Intanto Ursula cercherà di far capire a Felipe che Genoveva si sta prendendo gioco di lui. Nonostante ciò l’avvocato ignorerà l'avvertimento della Dicenta e la caccerà fuori dal suo appartamento. Santiago chiederà alla Salmeron di dargli i soldi per lasciare Acacias 38 con sua moglie.

Genoveva vuole formare una famiglia con Felipe, il timore di Marcia

Maite inviterà Felicia a fare un ritratto a sua madre. Intanto Emilio ascolterà il consiglio di Antonito e farà una proposta di nozze a Cinta ma purtroppo riceverà un netto rifiuto. In seguito Margarita riferirà a Bellita che suo marito Alfonso l’ha lasciata per una giovane attrice. Dall'altra parte Rosina e Servante entreranno in competizione per avere la migliore sala culturale nel quartiere.

Genoveva, sapendo di essere sul punto di sconfiggere Ursula, chiederà a Felipe di parlare con Mendez per fermare Cristobal, l’assassino di Samuel Alday. Successivamente Bellita conforterà Margarita mentre Emilio, non riuscendo a capire la rabbia di Cinta, chiederà aiuto ad Antonito. La Salmeron farà una generosa offerta a Cristobal tendendogli una trappola. Non appena Ursula gli dirà di non avere nessun tipo di coinvolgimento con l’omicida del fratello di Diego, Felipe le prometterà di inseguirla fino a quando non la manderà in prigione.

Cinta dirà alla sua famiglia di aver ricevuto una proposta per esibirsi in un teatro. Nel frattempo Felicia rimarrà sorpresa dal talento di sua figlia con Camino che arriverà quasi a baciare Maite. Genoveva sorprenderà l’Alvarez Hermoso e gli proporrà di diventare genitori. Margarita somministrerà alcune polveri misteriose nella bevanda di Bellita. Infine Santiago arriverà seriamente ferito alla pensione al punto che Marcia temerà di perderlo.