Continuano a lasciare con il fiato sospeso le vicende del famoso sceneggiato iberico Una vita. Negli episodi che verranno trasmessi in Spagna la settimana prossima, Marcia arriverà ad una conclusione. La brasiliana deciderà di divorziare dal marito Santiago. I cittadini di Acacias 38 invece faranno la conoscenza di un nuovo personaggio femminile. Si tratta di Maite Zaldua (Ylenia Baglietto), che si rivelerà essere una nipote di Armando Caballero, colui che ha intrapreso una relazione sentimentale con Susana Seler. Per la nuova arrivata non sarà per niente facile ambientarsi nel quartiere, per il suo modo di pensare completamente diverso.

Santiago desta dei sospetti sulla moglie, Ursula promette di vendicarsi

Nelle puntate che il pubblico spagnolo ha avuto modo di vedere dal 28 al 31 ottobre 2019, Genoveva ha iniziato a preoccuparsi dopo aver assistito all’ultima follia di Ursula, al tal punto da avvertire il medico. Intanto Jose non ha trovato il coraggio per far sapere alla moglie Bellita di essere entrato in una compagnia teatrale.

Emilio ha visto un raggio di speranza dopo essersi accorto che Cinta continua a portare l’arte nelle vene. Successivamente Susana si è mostrata sempre più insopportabile con tutti gli abitanti del quartiere, a causa della mancanza di amore. A quel punto Liberto ha procurato a sua zia dei biglietti per poter andare a trovare i nipoti in Italia. Marcia proprio quando si è detta disposta a fidarsi del marito Santiago, è rimasta incredula per essersi accorta che la fede nuziale dell’uomo è troppo grande.

L’incontro con la stampa per celebrare il ritorno della nave dal Marocco è stata un successo, infatti Felipe e Genoveva hanno festeggiato il grande traguardo in modo affettuoso. Dopo aver continuato ad avere dei ricordi del suo passato, la Dicenta ha promesso di farla pagare all’intero paese spagnolo.

Marcia vuole lasciare il marito, arriva Maite ad Acacias 38

Le anticipazioni dei nuovi appuntamenti, che verranno trasmessi sull’emittente televisiva La 1 TVE la settimana prossima, rivelano che la pazzia della Dicenta sarà sempre più evidente ai residenti di Acacias 38, soprattutto nel momento in cui confesserà di aver visto Cayetana.

Agustina cercherà di aiutare invano l’ex governante. La madre di Blanca infatti dopo aver ricordato degli episodi spiacevoli, sarà sempre più decisa a vendicarsi. Soprattutto a far andare su tutte le furie Ursula non sarà soltanto il fatto di non collaborare più con Genoveva, ma anche quando la vedrà felice al fianco di Felipe. In seguito Marcia deciderà di porre la parola fine al suo matrimonio con Santiago.

Dagli spoiler esclusivi si evince anche che al cast della soap opera si unirà l’attrice Ylenia Baglietto, con il nome di Maite Zaldua. Quest’ultima metterà piede ad Acacias 38 a partire da lunedì 4 novembre 2019, e si presenterà ai cittadini come la nipote di Armando Caballero, l’uomo che ha fatto breccia nel cuore di Susana. Si tratterà di una giovane artista con delle idee rivoluzionarie, proveniente da Parigi.

La nuova arrivata farà la conoscenza degli abitanti grazie agli Hildago, e oltre ad affittare uno studio a Liberto, scoprirà il talento innato nel disegno della figlia di Felicia. Sin da subito la new entry sarà in disaccordo con le residenti del paese poiché verrà vista come una donna dallo spirito ribelle. Per terminare, la parente di Armando inizierà a dare delle lezioni di pittura a Camino Pasamar.