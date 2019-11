Nei nuovi appuntamenti iberici della popolare e appassionante soap opera Una Vita, continuerà la battaglia tra Genoveva Salmeron (Clara Garrido) e Ursula Dicenta (Montse Alcoverro). Ad avere la meglio tra le due nell’episodio che verrà trasmesso in Spagna lunedì 18 novembre sarà la vedova di Alfredo Bryce. La nuova fiamma di Felipe Alvarez Hermoso non si limiterà soltanto a ridicolizzare la madre di Blanca sotto lo sguardo di tutti gli abitanti.

La storica darklady dello sceneggiato si ritroverà con le spalle al muro poiché i compaesani, dopo aver appreso la sua messinscena, non perderanno l’occasione per umiliarla.

Genoveva minaccia Santiago, Ursula rintraccia Cristobal

Nelle puntate che i telespettatori spagnoli hanno seguito nella settimana appena trascorsa, cioè dal dall’11 al 15 novembre, Ursula ha fatto delle indagini dopo aver sorpreso Genoveva in compagnia di Fermin.

L’ex governante non ha fatto fatica a capire che il nuovo arrivato potrebbe far parte del piano della Salmeron per sbarazzarsi di lei. La Dicenta, decisa a scoprire le nuove mosse della sua rivale, ha messo piede nell’abitazione di Felipe ed ha effettuato una chiamata a Bilbao, la città in cui risiedeva la sua ex complice. Nel contempo Santiago ha fatto sapere a Genoveva di aver proposto a Marcia di lasciare Acacias 38, per farla allontanare dall’Alvarez Hermoso.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Una Vita

La Salmeron ha minacciato il marito della brasiliana, dicendogli di non abbandonare il quartiere per nessun motivo. Successivamente la vedova del Bryce ha fatto sentire in ridicolo Ursula in pubblico, invece Marcia ha promesso al marito di rimanere per sempre al suo fianco. Per finire la Dicenta ha continuato a fare delle ricerche sul passato di Genoveva, riuscendo a rintracciare Cristobal, colui che mise fine all’esistenza di Samuel Alday.

Maite sempre più famosa, la Salmeron smaschera la Dicenta

Le anticipazioni del capitolo iberico in programmazione sull’emittente televisiva la 1 TVE lunedì 18 novembre svelano, in anteprima esclusiva, che Genoveva si troverà ad un passo avanti rispetto ad Ursula. In particolare la Salmeron, dopo essere venuta a conoscenza tramite la sua cameriera Agustina che la Dicenta era intenzionata ad inscenare un falso suicidio, vorrà fargliela pagare cara.

Nel contempo l’ex governante prometterà di portare al termine la sua vendetta al più presto possibile. In seguito la new entry Maite acquisterà sempre più popolarità nel quartiere spagnolo. Il passato della nipote di Armando susciterà la curiosità di tutti i compaesani, soprattutto quella di Camino e Rosina. Per concludere Genoveva sarà felice per essere riuscita a smascherare Ursula, mentre l’Alvarez Hermoso apprezzerà il grande coraggio della sua dolce metà.