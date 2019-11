Continuano ad essere in numerosi coloro che seguono le vicende della soap opera Una vita. Nelle puntate che debutteranno sul piccolo schermo italiano prossimamente, la distruzione del quartiere Hoyo in cui vive Tano, il figlio adottivo di Felipe e Celia, farà riavvicinare due personaggi. Si tratta di Telmo Martinez (Dani Tatay) e Lucia Alvarado (Alba Gutierrez), che faranno del loro meglio per prendersi cura di tutti gli abitanti che si sono ritrovati per strada per via delle alluvioni che hanno raso al suolo il loro paese.

Questa situazione non piacerà affatto a Samuel Alday (Juan Gareda); infatti, quando capirà che il sacerdote sta tentando nuovamente di portargli via la parente degli Alvarez Hermoso, troverà subito una soluzione. Il fratello di Diego proporrà alla figlia dei marchesi di Valmez di lasciare Acacias 38 con lui.

Lucia e Telmo a stretto contatto, Samuel entra in crisi

Gli spoiler degli appuntamenti che i telespettatori vedranno sulla rete ammiraglia Mediaset nelle prossime settimane di programmazione, dicono che Felipe darà una brutta notizia alla moglie Celia.

Quest’ultima verrà a conoscenza che il quartiere dell’Hoyo in cui è cresciuto suo figlio adottivo Tano, è stato travolto da una terribile inondazione. I coniugi Alvarez Hermoso con l’aiuto di Telmo e di Ursula accoglieranno coloro che sono rimasti senza un tetto su cui vivere, in una sorta di rifugio di emergenza situato in alcuni locali della chiesa di Acacias 38. Questo spiacevole inconveniente farà riavvicinare nuovamente il Martinez e la Alvarado.

Quest’ultima continuerà a credere che il parroco abbia abusato di lei ma non rimarrà ferma a guardare quando apprenderà che i residenti del comune dell'Argentina hanno bisogno di aiuto. Per tale motivo la cugina di Celia starà a stretto contatto con Telmo, soprattutto nel momento in cui si scoprirà che sta per diffondersi un pericoloso virus. Successivamente Samuel entrerà in crisi quando lo strozzino Jimeno Batan, gli dirà che la sua amata Lucia ha intenzione di donare una parte della sua eredità ai bisognosi.

Il minore degli Alday convince la Alvarado a partire, la scoperta del Martinez

Il figliastro di Ursula, disposto a tutto per poter mettere le mani nelle ricchezze della Alvarado, cercherà di farla desistere dal suo intento con la complicità di Felipe. Il fratello di Diego inviterà l’avvocato a far ragionare la figlia dei marchesi di Valmez, dicendole di non indebitarsi con le banche. Purtroppo Lucia non cambierà idea, costringendo il minore degli Alday a recarsi dal priore Espineira per metterlo al corrente del fatto che Telmo sia riuscito a condizionare la ricca ereditiera.

Il superiore del parroco, dopo aver appreso ciò che sta accadendo, starà in ansia come Samuel e riprenderà Telmo, facendogli presente di averlo fatto ritornare nel quartiere spagnolo per convincere la Alvarado a rinunciare ai suoi beni. A questo punto il fratello di Diego, per far allontanare nuovamente Lucia dal Martinez, la convincerà a trascorrere qualche giorno a Toledo in sua compagnia. Il figliastro della Dicenta inviterà la parente di Celia ad unirsi al suo viaggio, dicendole di dover recuperare una famosa opera d’arte che lei dovrà restaurare per poi metterla in vendita.

La nuova mossa del cognato di Blanca si rivelerà essere l’ennesimo inganno, dato che Telmo finirà per scoprire che i quadri che ha acquistato per Lucia sono falsi.