Le trame della popolare soap opera spagnola Una vita continuano ad essere movimentate. Le anticipazioni degli appuntamenti iberici in programma questa settimana appena cominciata, svelano che Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) non sarà più sicuro di voler iniziare una nuova vita al fianco di Genoveva Salmeron (Clara Garrido). L’avvocato già turbato per il fatto che la sua amata gli abbia chiesto di voler fare dei figli con lui, non esulterà di gioia quando apprenderà che la stessa è in dolce attesa. Nello specifico il vedovo di Celia oltre a non fidarsi ciecamente della sua fidanzata, farà capire di non aver ancora dimenticato Marcia.

Ursula si intrufola a casa della Salmeron, Santiago minaccia Cesareo

Nelle puntate spagnole in onda dal 25 al 29 novembre 2019, Santiago dopo aver curato tutte le sue ferite, dirà alla moglie Marcia che si tratta di questioni legate al lavoro, senza riuscire a convincerla. Intanto Emilio e Cinta avranno un nuovo disaccordo, invece Jose sarà molto nervoso per aver ricevuto una nota del teatro. Maite chiederà a Felipe di consentire a Camino di studiare all’università.

Ursula si introdurrà nell’appartamento di Genoveva per commettere un furto. In seguito Liberto inviterà l’Alvarez Hermoso a riflettere bene, prima di decidere se la Salmeron sia davvero la persona giusta con cui vuole costruire il suo futuro. Cesareo minacciato da Santiago, nasconderà a Marcia che suo marito è un criminale illegale. Genoveva affermerà di avere paura dei ricatti di Ursula, ma si tratterà di una strategia per dormire con Felipe.

La vicinanza tra Arantxa e Cesareo non passerà inosservata agli altri servi. La Dicenta comincerà a sospettare l’alleanza tra Santiago e la Salmeron. L’ex governante darà l’impressione di avere un nuovo piano per attaccare la promessa sposa dell'Alvarez Hermoso. Genoveva intanto continuerà a consolidare il suo potere nel quartiere, venendo invitata a prendere parte ad un ricevimento reale. La Salmeron chiederà a Felipe di accompagnarla al lieto evento. Emilio e Cinta finalmente si riconcilieranno, mentre Bellita e Jose saranno distanti a causa di Margarita.

Genoveva è incinta, Felipe si sfoga con Liberto

Successivamente Marcia dopo essere stata messa in guardia da Cesareo, troverà l’enorme capitale che suo marito nasconde. La brasiliana perdonerà Santiago quando le prometterà di non giocare più. Ursula inviterà il marito di Marcia ad allearsi con lei contro Genoveva. Quest’ultima e Felipe saranno più vicini che mai ricevendo i complimenti da tutti i cittadini, tranne da Marcia che per l’ennesima volta soffrirà nel vederli felici.

La Salmeron di ritorno dal palazzo reale crederà di essere in dolce attesa. Cinta dopo essersi riconciliata con Emilio, lo inviterà a casa sua per passare un momento di intimità, che purtroppo verrà interrotto da Arantxa. Camino insisterà a posare per Maite, invece Felipe non prenderà bene la Gravidanza di Genoveva. L’avvocato condividerà i suoi dubbi con Liberto, dicendogli di amare ancora Marcia.

Il marito di Rosina ricorderà al suo amico che l’unica soluzione è quella di sposare la Salmeron. Nel frattempo Santiago rifiuterà la proposta di Ursula, e metterà al corrente Genoveva. Camino darà un bacio a Maite dopo averle fatto dei complimenti per il ritratto realizzato. Il debutto di Jose come protagonista sarà un grande successo. Per finire la Dicenta dopo aver sospettato di poter essere stata tradita dal marito di Marcia, si recherà in carcere per vedere César Andrade.