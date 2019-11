Nuovo spazio dedicato alla famosa serie televisiva di origini iberiche Una vita. Si preannunciano ricchi di colpi di scena i nuovi appuntamenti che il pubblico spagnolo avrà modo di vedere la prossima settimana. Nel capitolo numero 1.131 in programma lunedì 4 novembre 2019 la nuova protagonista, Marcia, con il cuore spezzato per aver visto Felipe Alvarez Hermoso e Genoveva Salmeron baciarsi appassionatamente in pubblico, subirà una nuova crisi respiratoria.

Fortunatamente la brasiliana non passerà a miglior vita, anche se le sue condizioni appariranno disperate, grazie all’intervento provvidenziale di Cesareo e Agustina.

Marcia subisce una crisi respiratoria, Felipe e Genoveva si baciano per strada

Le anticipazioni della puntata che verrà trasmessa sull’emittente televisiva La 1 TVE il 4 novembre riferiscono che ancora una volta i protagonisti delle trame saranno Marcia, Genoveva, e Felipe.

La brasiliana con il suo atteggiamento dimostrerà di non aver dimenticato l’avvocato. In particolare la moglie di Santiago avrà un'insufficenza respiratoria non appena vedrà l’avvocato baciare in strada la sua rivale Genoveva. Fortunatamente la moglie di Santiago scamperà alla morte poiché verrà subito soccorsa da Cesareo e Agustina che si prenderanno cura di lei alla pensione. Nonostante sia fuori pericolo di vita, Marcia non farà nessuno sforzo per ricevere il giusto aiuto dato che non dirà ai suoi salvatori in quale posto si trova l’inalatore rassegnandosi quindi al suo destino. La consorte di Santiago, infatti, farà capire chiaramente di non avere nessuna voglia di vivere.

Tra l'Alvarez Hermoso e la Salmeron scoppia la passione, Ursula sempre più instabile

Nel contempo l’Alvarez Hermoso e la Salmeron saranno sempre più affiatati, come una vera coppia di fidanzati. Il vedovo di Celia e Genoveva, ignari di quanto successo a Marcia, daranno libero sfogo alla loro passione. Con il passare dei giorni, le condizioni di salute di Ursula peggioreranno sempre di più ma, nonostante ciò non desterà nessun sospetto, tranne che ad Agustina.

L’ex governante non sarà lucida mentalmente poiché, convinta di aver visto la sua defunta ed acerrima nemica Cayetana Sotelo Ruz passeggiare per le strade di Acacias 38, vorrà vendicarsi di tutti gli abitanti del quartiere al più presto possibile. Per terminare la Dicenta continuerà a ricordarsi degli spiacevoli avvenimenti del suo passato mentre Marcia, ancora affranta per aver sorpreso Felipe tra le braccia di Genoveva, deciderà di lasciare il marito Santiago.

Le intenzioni della brasiliana saranno serie dal momento che vorrà annullare il suo matrimonio.