Non smettono di essere travolgenti le avventure della telenovela spagnola Una Vita. Dagli spoiler degli episodi che verranno trasmessi in Italia nelle prossime settimane di programmazione, si evince che faranno il loro ingresso Raul Andrade (Santos Mallagray) e Javier soprannominato Adone, il figlio e il marito di Carmen Sanjurjo (Maria Blanca). I nuovi arrivati daranno avvio a diversi momenti di tensione nelle trame.

Il giovane ragazzo dopo aver capito che suo padre non è quello che credeva, ma un uomo violento, lo affronterà e durante lo scontro rimarrà ferito gravemente per aver fatto da scudo a sua madre. Dopo essere stato trasportato d’urgenza in ospedale, il ragazzo tornerà a casa e sarà nuovamente in pericolo di vita per le ferite riportate.

Carmen minacciata dal marito, l’Andrade mette in pericolo il figlio

Nelle prossime puntate italiane in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, Carmen si troverà nuovamente in una situazione complicata ma questa volta non sarà a causa di Ursula.

La domestica farà i conti con Javier, suo marito che dopo essere giunto nel paese spagnolo grazie al figlio, la minaccerà. L’uomo pretenderà di ricevere dalla colei che ha sposato ben 200 pesetas. In seguito il nuovo arrivato dopo essere venuto a conoscenza che ad Acacias 38 vivono tante persone ricche, non esisterà a ricattare la moglie nuovamente. Il malvivente oltre ad ordinare alla Sanjurjo di commettere un furto nell’abitazione di Samuel, le dirà di abbandonare Acacias 38 per andare a vivere per sempre in Argentina.

Carmen asseconderà la richiesta del marito, ma in cambio esigerà che loro figlio Raul non dovrà essere coinvolto nell’intricata faccenda. A questo punto la domestica entrerà in possesso delle chiavi per potersi intrufolare a casa del minore degli Alday, mentre Javier non rispetterà il patto stretto con la moglie, visto che inviterà il figlio ad aiutarlo ad introdursi nell’appartamento di un uomo in debito con lui. Pur avendo un’iniziale titubanza il giovane si farà sottomettere dal padre, correndo un grosso pericolo.

L’arresto di Javier, Raul rischia la vita

Raul quando si accorgerà di aver messo piede nella dimora del figliastro di Ursula, non ci penserà due volte ad aggredire il suo genitore, per essersi reso conto che si tratta di un criminale come ha sempre sostenuto sua madre. Il malvagio Javier messo alle strette si difenderà puntando un’arma da fuoco contro Carmen, e scatenando ulteriormente la furia del figlio.

Raul durante la violenta colluttazione con il padre riuscirà a disarmarlo, ma purtroppo riporterà una gravissima ferita in una spalla. Dopo aver assistito alla tremenda scena, la Sanjurjo riuscirà ad impedire al crudele marito di fuggire poiché con l’aiuto di Servante e Fabiana lo farà arrestare dal commissario Aurelio Mendez. L’inserviente una volta dimostrata l’innocenza del figlio su quanto accaduto, si prenderà cura di lui anche quando verrà dimesso dall’ospedale.

Purtroppo Carmen si vedrà costretta a medicare la ferita del suo stesso sangue, per evitare di fargli contrarre una grave infezione. Nonostante ciò le condizioni del ragazzo non miglioreranno affatto, visto che la febbre alta metterà a serio rischio la sua vita. Inoltre l’ex domestica di Ursula dovrà stare attenta a Samuel, che convinto che sia stata coinvolta nel furto avvenuto nella sua dimora, si consulterà con Felipe e Ramon per decidere se continuare a farla rimanere al suo servizio oppure cacciarla.