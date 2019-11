Una vita continua a catalizzare l'attenzione dei fans grazie alle sue avvincenti vicende. Le trame in onda dal 18 al 22 novembre in Spagna, rivelano che Felipe Alvarez Hermoso e Genoveva Salmeron tenderanno un agguato ad Ursula Dicenta dopo averla smascherata davanti a tutti i vicini del condominio di Acacias 38.

Una Vita, puntate spagnole: Ursula umiliata davanti ai vicini

Nuovi avvenimenti caratterizzeranno gli appuntamenti di Acacias 38 in onda questa nuova settimana su La 1.

Le anticipazioni di Una Vita in onda da lunedì 18 a venerdì 22 novembre in Spagna, rivelano che Ursula verrà rinnegata da tutti i vicini dopo aver scoperto che è l'artefice del tentato suicidio di Agustina. Per questo motivo, la vecchia istitutrice sarà costretta a lasciare il quartiere, tra i fischi delle persone. Nel frattempo, il debutto di Jose a teatro sarà un vero successo mentre gli abitanti, compresa Camino, rimarranno affascinati dal passato di Maite.

Genoveva, invece, sarà vista con occhi diversi da Felipe, dopo essere riuscita a smascherare la Dicenta. Peccato che quest'ultima stia già tramando una vendetta nei confronti della Salmeron.

Santiago vuole lasciare Acacias 38

Durante un nuovo incontro, la madre di Blanca farà sapere alla vedova di Samuel di essersi messa in contatto con Cristobal, il suo ex ricattatore. Cinta, intanto, comincerà a provare gelosia delle attenzioni che Emilio presta alla nipote di Armando.

Allo stesso tempo, Santiago deciderà di scappare da Acacias 38 insieme a Marcia dopo aver capito che Genoveva è una persona molto cattiva. Felicia, invece, non vorrà più che la figlia Camino trascorra del tempo con Maite a causa delle sue idee rivoluzionarie. Infine, la Salmeron provocherà uno scontro con la vecchia istitutrice, davanti agli occhi dell'Alvarez Hermoso.

La vedova di Samuel vuole fermare Cristobal

Stando alle trame di Una Vita in onda a novembre in Spagna, si evince che Ursula cercherà di far capire a Felipe di essere stato ingannato dalla vedova di Samuel, se quest'ultimo non credesse alla sua versione, tanto da buttarla fuori di casa.

Santiago, nel frattempo, chiederà dei soldi a Genoveva per allontanarsi da Acacias 38 con la moglie. Una richiesta che non sarà accettata dalla donna. Allo stesso, la nipote di Armando suggerirà a Camino di fare un ritratto di sua madre mentre Emilio chiederà in moglie Cinta. Ma ecco che la richiesta di matrimonio verrà travisata dalla giovane Dominguez. Rosina e Servente, invece, entreranno in competizione con i loro salotti culturali mentre la Salmeron chiederà all'Alvarez Hermoso di parlare con Mendez per fermare Cristobal, l'assassino dell'Alday.

Felipe e Genoveva tendono una trappola alla Dicenta

Il marito di Marcia cercherà un modo per procurarsi i soldi necessari per fuggire da Acacias 38. Emilio, intanto, chiederà aiuto ad Antonito dopo aver chiesto la mano di Cinta. Genoveva, Felipe e Mendez, invece, tenderanno una trappola ad Ursula. Qui la Dicenta rivelerà di non essere in affari con il diabolico Cristobal. Una rivelazione che scatenerà l'ira dell'avvocato, che giurerà di farla finire in prigione.

Cinta, intanto, rivelerà alla madre di aver ricevuto una proposta lavorativa mentre Felicia rimarrà affascinata dal quadro dipinto dalla figlia. La vedova di Samuel, invece, sarà vista come una eroina da tutti vicini. Più tardi, la donna chiederà al fidanzato di fare un figlio insieme, mentre invece Santiago rimarrà gravemente ferito, tanto che Marcia temerà il peggio.