Torna l'appuntamento con Una vita, una delle soap opera di maggiore successo delle reti Mediaset. Le trame spagnole in onda nelle prossime settimane su Canale 5, rivelano che Felipe e Celia si ammaleranno gravemente dopo essere rimasti contagiati dagli abitanti dell'Hoyo. Se Lucia Alvarado sarà preda della disperazione, Telmo Martinez non esiterà a rischiare la propria esistenza pur di aiutare i coniugi Alvarez Hermoso.

Una Vita: Celia contrae una grave malattia

Celia e Felipe diventeranno gli assoluti protagonisti delle vicende ambientate ad Acacias 38 nel corso delle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le anticipazioni di Una Vita annunciano che la Hermoso sverrà durante un party organizzato in casa di Samuel, tanto che le sue condizioni di salute appariranno sempre più disperate. Tutto questo coinciderà con la richiesta di matrimonio da parte dell'Alday a Lucia.

Per questo motivo, l'Alvarado non se la sentirà di rispondere al pretendente, attendendo il responso del dottor Quilles al capezzale della cugina. A tal proposito, il medico svelerà che la moglie dell'avvocato ha contratto una grave influenza virale con febbre elevatissima che aveva preso da alcune persone dell'Hoyo venute in parrocchia qualche giorno prima in cerca di aiuto. In questo frangente, Quilles chiederà ai coinquilini di lasciare l'abitazione in quanto ha paura che il morbo si possa diffondere in tutto lo stabile.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Felipe contagiato, Lucia disperata

Gli spoiler di Una Vita rivelano che Lucia si rifiuterà di lasciare il capezzale di Celia, se Samuel non la convincesse ad abitare da lui per qualche giorno. Felipe, invece, non vorrà staccarsi dalla sua amata, correndo il rischio di contrarre la stessa terribile malattia. Inoltre si rinchiuderà nell'appartamento, arrivando perfino a baciare la sua adorata moglie.

Per questo motivo, l'Alvarez Hermoso comincerà ad avvertire gli stessi sintomi del virus, tanto da non riuscire più ad alzarsi dal letto. Una situazione che getterà nella disperazione l'Alvarado, quando gli altri abitanti del condominio le impediranno di forzare la quarantena per sincerarsi delle condizioni della coppia.

Telmo somministra una cura sperimentale ai coniugi Alvarez Hermoso

Ma ecco arrivare la svolta: Telmo si proporrà di entrare nell'appartamento per vedere se i coniugi Alvarez Hermoso sono ancora vivi.

Fortunatamente Martinez noterà che la coppia dà alcuni segnali di vita, tanto da somministrargli una cura sperimentale usata tra i contagiati dell'Hoyo. All'inizio, il farmaco non sembrerà dare il risultato sperato. Nel frattempo i residenti organizzeranno una veglia di preghiera in suffragio di Felipe e Celia, se Lucia non volesse rassegnassi alla loro tragica fine. Infine Telmo farà recapitare a Casilda una lettera attraverso l'uscio di casa, dimostrando così di essere sopravvissuto all'epidemia