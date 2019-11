Nuovo spazio incentrato sulla telenovela spagnola Una vita caratterizzata da intrighi, colpi di scena e momenti ricchi di tensione. Un ex protagonista femminile non più in scena è riapparsa nelle trame iberiche in programmazione sull’emittente televisiva La 1 TVE in queste ultime settimane sempre dal lunedì al venerdì. La donna in questione è la diabolica donna Cayetana Sotelo Ruz (Sara Miquel) che è tornata nella vita di Ursula Dicenta (Montse Alcoverro).

In realtà quest’ultima ha rivisto la sua acerrima nemica del passato in preda a delle vere e proprie allucinazioni. La madre di Blanca, scioccata per quanto accaduto, non ha perso tempo per far sapere a Fabiana Aguado di avere il timore che sua figlia possa essere sfuggita alla morte anni prima.

Ursula in preda alla follia, Cayetana riappare nella vita della Dicenta

Nelle puntate spagnole trasmesse a partire dalla fine di ottobre 2019 e in quelle attuali i telespettatori hanno assistito alla riapparizione di uno dei personaggi femminili più odiati.

Si tratta di Cayetana Sotelo Ruz che fece la sua uscita di scena nella seconda stagione in seguito di un incendio verificatosi nel proprio appartamento. Il corpo della figlia di Fabiana Aguado non venne mai ritrovato dalle forze dell'ordine e, per tale motivo, i fans della serie tv non hanno mai avuto la certezza che la malefica donna sia morta. A distanza di tempo la rivale di Teresa Sierra è ritornata in scena grazie alle allucinazioni di cui sta soffrendo Ursula Dicenta a causa del peggioramento della sua salute mentale.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Una Vita

L’ex governante in preda alla follia si è detta certa di aver visto una figura misteriosa dalle sembianze di Cayetana passeggiare per le strade di Acacias 38. Quest’ultima, oltre ad aver fatto ricordare alla sua acerrima nemica dei momenti passati, le ha dato dei consigli per rendere difficile il presente e il futuro dei vecchi e nuovi abitanti del quartiere spagnolo.

L'ex istruttrice crede che la figlia di Fabiana sia viva, Genoveva minacciata

Ebbene sì per il momento la moglie del defunto German De La Serna non è ritornata in scena a tutti gli effetti, ma soltanto sotto forma di fantasma.

In diverse occasioni Ursula ha seguito la sua ex nemica arrivando addirittura a porsi una domanda sconvolgente. L’ex istruttrice ha spiazzato Fabiana dicendole che secondo lei sua figlia potrebbe essere sopravvissuta undici anni fa. Nonostante la Aguado non sia stata del suo stesso parere, la Dicenta ha sfogato la sua ira contro Genoveva Salmeron dopo aver sognato di farla morire soffocata con un cuscino.

Quest’ultima ha fatto infuriare la sua ex alleata per aver deciso di passare il resto della sua vita al fianco di Felipe. La pazzia della Dicenta è arrivata alle stelle al punto di destare preoccupazione tra i residenti di Acacias 38. La madre di Blanca, dopo essere stata sfrattata da Genoveva, l’ha minacciata con un coltello dicendole che Cayetana è ritornata per riprendersi ciò che le appartiene. È importante sottolineare che il pubblico italiano avrà l’opportunità di guardare queste scene soltanto tra circa un anno, per via della differenza di messa in onda nostrana e spagnola. Per quanto riguarda il ritorno di Cayetana, invece, per adesso dalla penisola iberica non è arrivata nessuna conferma, ma di certo sarebbe molto gradito visto che avrebbe modo di portare al termine la sua vendetta.