Le avventure della telenovela iberica Una vita verranno scosse da un nuovo crimine. Dalle anticipazioni riguardanti i prossimi appuntamenti italiani, si evince che Telmo Martinez, di ritorno da un breve viaggio, troverà una bruttissima sorpresa. Il sacerdote scoprirà che il suo mentore, frate Guillermo, è stato assassinato. A seguito delle indagini degli inquirenti, ad avere la peggio sarà Ursula, che verrà arrestata. Emergerà che quest'ultima ha affrontato Guillermo per aver incoraggiato il parroco a dire addio alle sua vocazione, per amore di Lucia.

Telmo smaschera Samuel, Guillermo invita il Martinez a lasciare gli abiti talari

Gli spoiler delle puntate che verranno trasmesse sulla rete ammiraglia Mediaset prossimamente, raccontano che Telmo farà sapere al suo mentore Guillermo che Espineira è disposto a fare del male a Lucia. Il frate, spiazzato dalle parole pronunciate dal sacerdote, non perderà tempo a mettere piede ad Acacias 38, per avere un confronto con il priore.

Espineira spiazzerà Guillermo, facendogli delle confessioni sul Martinez. Il monaco, completamente scioccato, farà di nuovo ritorno nel quartiere iberico e si scaglierà contro Telmo, per non essere stato del tutto sincero con lui. A questo punto quest’ultimo, trovandosi con le spalle al muro, dirà al suo mentore tutto ciò che ha scoperto sul conto del figliastro di Ursula, compresa l’uccisione del cocchiere Gutierezz.

Successivamente Guillermo ancora una volta farà da guida al parroco, invitandolo a fare chiarezza sui sentimenti che prova nei confronti di Lucia. Nello specifico il frate consiglierà al sacerdote di Acacias 38 di togliersi gli abiti talari, se l’amore per la Alvarado è superiore.

Guillermo ritrovato senza vita, Ursula finisce in prigione

La Dicenta affronterà il frate quando verrà a conoscenza che Telmo potrebbe lasciare la sua vocazione.

Telmo, intanto, si allontanerà momentaneamente dal quartiere spagnolo per fare un viaggio. Non appena farà ritorno a casa il prelato troverà all'interno della sua abitazione il corpo senza vita di Guillermo. Mentre il Martinez non riuscirà a capire chi possa aver messo fine all’esistenza del frate in questo modo atroce, il commissario Mendez inizierà a interrogare le persone a lui vicine per far luce sul misterioso decesso.

I sospetti sul delitto inizialmente ricadranno su Agustina, che darà l’impressione di nascondere qualcosa d'importante. A dare una svolta nelle indagini sarà il commissario Aurelio, che verrà a conoscenza di un fatto: il giorno in cui il mentore di Telmo ha esalato l’ultimo respiro, la Dicenta ha avuto con lui una brutta discussionei. L’ispettore di polizia, a questo punto, riunirà tutti i tasselli del puzzle.

Il poliziotto si convincerà che Ursula, avendo già un passato non proprio tranquillo, sia l’assassina del frate. Per tale motivo verrà effettuata una perquisizione tra gli oggetti personali della Dicenta, che subito dopo finirà dietro le sbarre.