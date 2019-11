Protagoniste della puntata del 12 novembre di Uomini e donne, il programma condotto da Maria de Filippi su Canale 5, sono state tre coppie: Ida e Riccardo, Valentina e Gennaro, Gemma e Juan.

Riccardo Guarnieri, 40 anni, e Ida Platano, 36 anni, si sono ritrovati alle prese con i vecchi problemi, gli stessi che già in passato avevano minato la loro unione. Gennaro e Valentina invece sembrerebbero ormai giunti al capolinea della loro breve conoscenza. E infine un nuovo flirt (forse) tra Gemma Galgani, ormai storica protagonista del programma, e il nuovo corteggiatore Juan.

Ida e Riccardo: un film già visto

La puntata del 12 novembre si è aperta con un breve riassunto di quanto successo nella puntata di lunedì 11 novembre. Di nuovo protagonisti Riccardo Guarnieri e Ida Platano. I due, che sembravano fortemente motivati a ricostruire la loro love story, sono apparsi perennemente in crisi e persi fra i detti e i non detti. Dunque sempre gli stessi problemi per la coppia, proprio quelli che già in passato avevano portato alla loro rottura.

La stessa Ida aveva confermato di essere stanca di rivivere sempre le stesse dinamiche di coppia.

Nel corso della puntata non sono mancate le accuse a vicenda: di essere freddi, di non capire e recepire i sentimenti reciproci, di non dare quanto si riceve. I due innamorati si trovano in una fase di stallo. I loro disaccordi non gli danno la possibilità di un confronto sereno e sincero. Entrambi sono sembrati in attesa di un gesto distensivo da parte del partner che purtroppo però non è arrivato.

La conduttrice Maria De Filippi ha proposto un ballo al termine del confronto nel tentativo di smorzare i dissapori. Tuttavia, terminato il ballo, le discussioni sono riprese dietro le quinte. Non appena rientrata in studio Ida si è scontrata anche con Armando Incarnato, suo ex corteggiatore. Il motivo sembrerebbe essere stato un commento poco carino apparso sui social. Armando avrebbe definito Ida e Riccardo “cornuti”, senza però motivare l'accusa.

Dunque ad alimentare il dissenso fra i due anche l'intervento inopportuno di Armando che ha peggiorato una situazione già molto tesa. Prontamente Gianni Sperti e Tina Cipollari, storici opinionisti del format, hanno preso le difese della ragazza e accusato Armando di non comportarsi da signore. Il campano però non si è fatto intimorire ed ha continuato ad esporre le sue ragioni.

Gennaro e Valentina: un weekend e poi l'addio

Anche Gennaro e Valentina, coppia formatasi da circa un mese, sono apparsi in crisi.

I due si frequentano da qualche tempo. Il loro rapporto sembrava andare a gonfie vele, fino al duro confronto in puntata. La coppia, dopo aver trascorso un gradevole weekend a casa di Gennaro a Salerno, sembrerebbe ai ferri corti. Valentina ha giudicato freddo il loro rapporto e ha lamentato una certa meccanicità nell’approccio.

Gennaro ha tentato di negare le accuse. Tuttavia, quando Maria De Filippi gli ha domandato se desiderasse chiudere il rapporto, ha subito colto la palla al balzo affermando che per lui andava bene terminare la conoscenza.

La puntata si è conclusa con un ballo tra Gemma e Juan. Tina Cipollari ne ha approfittato per punzecchiare la amica/nemica torinese, aprendole la lampo posteriore della gonna per farle un dispetto.