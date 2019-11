Ne sono accadute delle belle nell'ultima registrazione del trono classico di Uomini e donne tenutasi giovedì 7 novembre. A riportare tutti i dettagli di ciò che è successo è stato il portale 'Il Vicolo delle News'. La puntata si è concentrata su Giulio Raselli e Giulia Quattrociocche ma anche sui nuovi tronisti arrivati nella scorsa settimana: Carlo Pietropoli e Veronica Burchielli. Tuttavia, a catturare maggiormente l'attenzione è stato il Raselli che ha fatto infuriare una sua corteggiatrice, Giovanna, che gli ha lanciato una scarpa. Quest'ultima, infatti, non ha gradito per niente il comportamento del tronista.

Anticipazioni U&D trono classico: Giulio Raselli in esterna con Giulia, rumori strani nella notte

Da ciò che si apprende da 'Il Vicolo delle News', la registrazione del 7 novembre è ruotata maggiormente su Giulio Raselli. Il tronista ha fatto infuriare Giovanna che non ha gradito l'esterna di Giulio con Giulia. Nel dettaglio la corteggiatrice ha notato ben poche differenze con l'esterna che l'uomo ha effettuato con lei.

Questa faccenda ha fatto perdere completamente le staffe a Giovanna la quale non solo ha riempito di insulti Giulio ma è persino arrivata a commettere un gesto estremamente scioccante. Nel dettaglio Giovanna si è tolta una scarpa e l'ha lanciata all'indirizzo del Raselli colpendolo in pieno.

Chiuso questo siparietto Maria De Filippi ha portato avanti il programma continuando a mostrare le esterne di Giulio con entrambe le corteggiatrici, alternando i due filmati.

Il tronista ha avuto modo di effettuare delle videochiamate con i genitori di Giulia e con la zia di Giovanna. Ad un certo punto è stato fatto vedere un filmato curioso in cui Giulia si infila nel letto del Raselli e si sentono degli strani rumori, come se i due si stessero baciando.

Giulia Quattrociocche elimina un corteggiatore

Durante la registrazione di U&D si è parlato anche della Quattrociocche.

Daniele, suo corteggiatore, non ha gradito il bacio che la tronista ha dato ad Alessandro e lo ha ricoperto di insulti dandogli perfino del pupazzo. Nervoso, Daniele ha continuato a dare in escandescenze definendo inaccettabile il fatto che lui stia a perdere tempo nella trasmissione quando a casa ha moltissimi problemi famigliari. Il giorno dopo Giulia l'ha mandato a chiamare per chiarirsi ma, nonostante il dialogo, il ragazzo è andato via arrabbiato.

Chiusa questa parentesi, la Quattrociocche ha effettuato un'esterna con il nuovo corteggiatore Sonny. I due sono stati insieme a pranzo ma hanno avuto modo di battibeccare per via della freddezza della tronista. Dopo averci riflettuto attentamente, Giulia ha deciso di eliminarlo.