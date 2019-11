Mercoledì 27 novembre 2019 appuntamento con Uomini e donne trono over. Le anticipazioni ufficiali fornite da Witty Tv svelano che in studio ci saranno parecchi scontri. Armando e Veronica si siederanno al centro dello studio. Il cavaliere racconterà di essere uscito con lei otto volte, ma di non aver mai ricevuto un bacio. Valentina verrà messa in mezzo da Armando, che rivelerà di averla vista in compagnia di Simone, con il quale si scambiava dei baci fuori dallo studio.

La dama scoppierà in lacrime, negando tutto. Ma il vero colpo di scena che farà tremare le sedie rosse sarà un altro e avrà come protagonista Valentina F. Litigio anche tra Gianni Sperti, che lancerà una frecciatina contro Anna Tedesco: secondo l'opinionista, la dama avrebbe un uomo fuori dal programma.

Anticipazioni Uomini e Donne puntata del 27 novembre 2019

A far scoppiare il caos sarà Armando. Il cavaliere, dopo essersi lamentato del rapporto con Veronica, ancora fermo alla sola conoscenza, dirà di aver visto Simone e Valentina baciarsi fuori dagli studi. La diretta interessata prenderà la parola, negando tutto: ''Io non bacio gli uomini, mi faccio baciare'', griderà la dama arrabbiata davanti a Simone. ''E certo, ma se me lo chiedi è chiaro che ti bacio'', risponderà lui.

Dopo l'uscita dallo studio della dama, la rivelazione di Armando su Valentina F: ''Dove hai dormito quella sera?'', ''A casa mia'', risponderà la dama. Peccato che l'Incarnato dia una versione totalmente differente: ''Non è vero, hai dormito da me''. La dama, visibilmente scossa, negherà ogni cosa, chiedendo ad Armando di portare le prove di quanto afferma. La situazione si farà rovente. A dire la sua sarà anche Barbara De Santi, che non sarà convinta della buona fede di entrambe le parti.

Successivamente, Gianni Sperti ribadirà la sua idea: secondo lui, Anna Tedesco avrebbe un uomo fuori dalla trasmissione. La reazione di Anna sarà di rabbia e sdegno: ''Ma tu sei fuori di testa'', chioserà contro l'opinionista.

Juan Luis elimina tutte le dame venute a conoscerlo

Chiusa la parentesi difficile, ecco che la nuova puntata di Uomini e Donne volgerà l'attenzione a Juan Luis. Per lui arriveranno delle dame pronte a conoscerlo, con grande dispiacere di Gemma.

''Che è, una squadra di calcio?'' cercherà di ironizzare la Galgani. Tuttavia, Juan la sorprenderà, in quanto deciderà di eliminare tutte le signore. Non solo, il bel cavaliere preferirà congedare anche Paula. Inutile dire che Gemma sarà al settimo cielo. Tina però, non la prenderà affatto bene. Cosa succederà? Non ci resta che attendere la puntata del Trono Over in onda mercoledì 27 novembre su Canale 5.