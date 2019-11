Nuovi colpi di scena in arrivo a Uomini e donne nella puntata in onda oggi, 29 novembre, che chiude la programmazione settimanale con il 'trono classico'. Dopo ben quattro appuntamenti con il 'trono over' oggi sarà la volta dei giovani Giulio Raselli, Paolo Pietropoli, Giulia Quattrociocche e Veronica Burchielli. Maria De Filippi inizierà con il tronista Giulio che, secondo le anticipazioni svelate da Il vicolo delle news, si ritroverà davanti una situazione insolita: nessuna delle corteggiatrici sarà presente in studio.

La Quattrociocche invece dovrà gestire la situazione opposta. Oggi, infatti, entrambi i suoi corteggiatori, Alessandro Basciano e Daniele Schiavon, saranno in studio per lei, in attesa della scelta.

Anticipazioni Uomini e Donne, 29 novembre: Giulio Raselli andrà da Giovanna che non si è presentata in studio

Nella puntata in onda oggi, 29 novembre, Uomini e Donne avrà come protagonista Giulio Raselli che, di fronte all'assenza delle corteggiatrici Giovanna e Giulia, deciderà di contattarle con una videochiamata.

Il tronista chiamerà prima la Abate con la quale avrà una breve discussione che non si comprenderà benissimo per la scarsa connessione. Successivamente la giovane invierà un messaggio alla redazione in cui confermerà la sua mancata presenza ed esorterà il tronista a fare qualcosa per farle capire che la rivuole in studio. Poco dopo Raselli contatterà anche Giulia e tra i due partirà una discussione in cui la D'Urso affermerà di essere convinta che l'uomo sia più interessato a Giovanna e che alla fine sceglierà lei.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

È questo il motivo per cui ha deciso di non presentarsi in studio e non cambierà idea. Alla fine della seconda videochiamata la De Filippi chiederà a Giulio se vuole raggiungere le due ragazze e il tronista deciderà di andare da Giovanna. Uscito dallo studio, con l'auto della produzione andrà dalla corteggiatrice e il loro incontro sarà mostrato al pubblico la prossima settimana.

Uomini e Donne 29 novembre, anticipazioni: oggi Giulia Quattrociocche farà la sua scelta

Dopo le vicende di Giulio Raselli e una breve parentesi dedicata a Carlo Pietropoli con le sue prime esterne, l'attenzione della puntata di oggi si focalizzerà su Giulia Quattrociocche che farà la sua scelta.

Tutto avverrà in modo inaspettato e non programmato con la redazione. Il corteggiatore Alessandro Basciano si rivolgerà alla tronista romana e la inviterà a scegliere perchè è convinto che lei sappia già con chi uscire dalla trasmissione. La Quattrociocche accetterà e ammetterà che nel suo cuore ha scelto di stare con Daniele Schiavon. Sarà allora che il corteggiatore si alzerà e andrà a baciarla.