Juan Luis Ciano è senza dubbio uno dei protagonisti delle attuali puntate del Trono Over di Uomini e donne. La sua gentilezza e i suoi modi eleganti hanno conquistato Gemma Galgani che, poco dopo la fine della frequentazione con Jean Pierre, ha manifestato un forte interesse per il 57enne di origine venezuelana. E non è stata l'unica a non risultare immune dai modi del nuovo cavaliere: anche Tina Cipollari ha chiesto di ballare con lui, scatenando la gelosia della dama torinese, e poco dopo lo stesso desiderio è stato espresso da Barbara De Santi, anche lei interessata ad una danza latina - americana.

Sul web sono in molti a sospettare che Juan Luis non sia davvero interessato a Gemma e alcune foto da lui pubblicate su Facebook hanno aumentato tali timori, visto che lui si trova spesso in compagnia di altre belle signore. Dello stesso avviso sarà anche Armando Incarnato proprio nella puntata che Canale 5 trasmetterà oggi 20 novembre.

Juan Luis Ciano insieme a delle belle signore su Facebook

Qualche giorno fa, una foto pubblicata da Juan Luis Ciano aveva scatenato la curiosità, e diverse critiche, da parte del pubblico di Uomini e donne.

Il cavaliere, infatti, era stato immortalato in compagnia di una donna, Caterina, e aveva aggiunto i ringraziamenti per la serata canora trascorsa in sua compagnia. A causa delle polemiche che ne erano nate, il venezuelano aveva postato una didascalia a dir poco pungente, nella quale aveva scritto: "Ma non vi vergognate di scrivere stupidaggini, la foto che ho postato è con una mia amica carissima, che ha voluto farsi una foto con me.Che c'è di male?" Qualche ora fa, però, è arrivata una nuova immagine, destinata a far discutere ancora.

Anche in questo caso, Ciano si trova in compagnia di una donna oltre che di un altro amico. Il trio appare elegantissimo, in occasione di un evento mondano. In attesa di scoprire se anche in questo caso arriverà una nuova ondata di critiche, Juan Luis ha già messo le mani avanti con un nuovo commento nel quale ha parlato della sua donna ideale: "Mi affascina solo chi mi sa stupire. Tutto il resto è noia".

La segnalazione di Armando Incarnato

Le foto recentemente pubblicate da Juan Luis Ciano confermano come il cavaliere ami divertirsi, spesso in compagnia del 'gentil sesso'. Ma come prenderà Gemma Galgani queste novità sul suo conto? Durante le ultime puntate dedicate al Trono Over di Uomini e donne, la dama ha dimostrato di essere particolarmente gelosa e la conferma arriverà anche da quanto andrà in onda oggi 20 novembre.

Si vedrà, infatti, una certa delusione nei suoi occhi quando Juan Luis deciderà di conoscere altre signore arrivate nel parterre per lui (facendo restare la sola Paola). Non solo: arriverà anche una segnalazione di Armando Incarnato che riporterà alcune voci che circolano per Napoli. A suo dire, tali indiscrezioni rivelerebbero l'assenza di sincero interesse di Juan Luis per Gemma.