Oggi a Uomini e Donne è stato presentato il nuovo tronista per la stagione 2019/2020, si chiama Carlo Pietropoli e sarà il sostituto ufficiale di Sara Tozzi. L'ex tronista Sara aveva deciso di abbandonare qualche settimana fa il trono classico per darsi tempo e modo di capire l’effettiva intensità dei suoi sentimenti nei confronti del suo ex fidanzato.

Il nuovo protagonista prenderà posto accanto a Giulia Quattrociocche, Alessandro Zarino e Giulio Raselli, i tronisti che stanno proseguendo i loro percorsi di conoscenza iniziati a settembre.

Vita e desideri di Carlo Pietropoli

Nella presentazione di oggi, andata in onda su Canale 5, Carlo si è raccontato: le sue passioni, i suoi desideri e la sua ragazza ideale. Carlo ha 28 anni, è nato l’8 luglio 1991 e vive a San Donà di Piave, in provincia di Venezia. Sin da piccolo ha giocato a calcio ed è diventato un calciatore semiprofessionista militante nel Noventa, ora lavora in un locale come barman.

Il suo sogno nel cassetto è di avere un giorno un’attività tutta sua. Uomini e donne è la sua prima esperienza televisiva.

Caratterialmente si è definito una “testa di cavolo”, una persona che prende la vita con leggerezza, senza prendersi mai troppo sul serio. Lamenta di esser stato spesso frainteso e considerato proprio per questo motivo un ragazzo un po' superficiale. Si è definito inoltre una persona mite, ma che sa reagire se attaccato.

Nella video intervista andata in onda oggi ha spiegato che la madre costituisce il suo punto di riferimento nella vita, lei è la donna che stima di più al mondo, nonostante sia rimasta sola per parecchi anni la donna ha infatti saputo provvedere ai bisogni di tutta la famiglia.

La ragazza ideale di Carlo Pietropoli

A Uomini e Donne, il tronista ha raccontato di aver scelto di partecipare al programma per fare una nuova esperienza di vita e per poter migliorare a livello personale.

Pietropoli si dichiara sfiduciato, ma anche desideroso di poter cambiare idea sull'amore e innamorarsi di nuovo.

Carlo spera di vivere un percorso netto e senza intoppi che gli permetta di conoscere una ragazza in grado di travolgerlo e di sorprenderlo. Confessa di cercare una donna di carattere, ma anche semplice e genuina. Non ama le ragazze snob. La sua donna ideale deve sempre tenere acceso il brio dei primi giorni e deve sapergli tenere testa. In una dichiarazione finale confida: “Esteticamente mi ha colpito il viso di Giulia D’Urso, e anche Veronica ma essendo diventata tronista…”.

Carlo Pietropoli sui social

Il nuovo tronista è una persona riservata. Non è presente su Facebook né Twitter. Risulta solo attivo un profilo Instagram privato. Non sembra quindi essere un ragazzo che ama apparire. Sarà possibile seguire il suo percorso dalle 14:45 dal lunedì al venerdì su Canale Cinque.