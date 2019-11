Cosa c'è di vero nel percorso di Gemma Galgani a Uomini e donne? La domanda rimbalza costantemente all'interno dei social network dove molti telespettatori si dicono stanchi di seguire in televisione le vicende, spesso ripetitive, della dama torinese. Le recenti dinamiche legate alla frequentazione con Jean Pierre hanno accresciuto le insofferenze dei fan, che spesso non hanno apprezzato le insistenze di Gemma nei confronti del cavaliere.

Sulla questione, nei giorni scorsi, si erano espressi anche Maurizio Costanzo, Tina Cipollari e Giorgio Manetti, dando pareri discordanti sul percorso di Gemma nel Trono Over. Ma mentre il dibattito incalza, sono gli ascolti ancora una volta a parlare chiaro: che piaccia o no, la Galgani riesce ad ottenere dati Auditel davvero soddisfacenti, permettendo a Uomini e donne di sfiorare i tre milioni di telespettatori.

Gemma Galgani criticata sui social network

La puntata di Uomini e donne di ieri 4 novembre è stata ampiamente dedicata a Gemma Galgani e alla fine della sua frequentazione con Jean Pierre, suggellata dalla restituzione dell'orsacchiotto di peluche. La parola è poi passata all'ennesimo siparietto trash con Tina Cipollari, che ha reso necessario l'intervento di Maria De Filippi e Gianni Sperti per separare le due rivali.

Nei social network, molti utenti hanno criticato quanto accaduto, dicendosi stanchi delle ripetute vicende legate alla torinese. Ecco solo alcuni dei commenti pubblicati nell'account ufficiale del dating show: "Da dieci anni fa la vittima Gemma e prende in giro tutti, ha stancato con le solite sceneggiate pesanti". O ancora: "Anche oggi teatrino, Gemma sarà sicuramente contenta che il lunedì è tutto suo. Noi decisamente meno".

Ascolti Uomini e donne del 4 novembre: dati Auditel al top

Il pubblico di Uomini e donne appare sempre più insofferente in merito a Gemma Galgani e ai suoi ripetuti siparietti con Tina Cipollari o con i cavalieri conosciuti nel parterre. Eppure, i dati Auditel danno un quadro del tutto diverso. La dama, infatti, anche ieri 4 novembre è riuscita a conquistare il 'pienone' dal punto di vista degli ascolti sfiorando i tre milioni dei telespettatori.

La puntata a lei dedicata ha totalizzato il 23.52% corrispondente a 2.941.000 appassionati. Il raffronto con il precedente appuntamento, che era incentrato sul Trono Classico, è implacabile. L'appuntamento di giovedì 31 ottobre (il 1° novembre, invece, lo show non era andato in onda) aveva raggiunto solo il 17.8% con 2.173.000 spettatori. Sembrano dunque veritiere le affermazioni di Maurizio Costanzo che così aveva spiegato nella sua rubrica del settimanale Nuovo Tv: "Perché mandare via un personaggio che in un programma funziona?

Ormai è un volto storico della trasmissione e i suoi battibecchi con Tina Cipollari appassionano milioni di telespettatori". Aveva poi aggiunto: "I più continuano a fare il tifo per lei e anche su internet è una delle protagoniste più seguite".