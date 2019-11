Con grande curiosità, i telespettatori di Uomini e donne continuano a seguire le vicende di Ida Platano e Riccardo Guarnieri, monitorando i loro movimenti fuori e dentro lo studio. Il ritorno di fiamma non ha portato all'idillio che in molti si sarebbero aspettati, tanto che la coppia ha spesso espresso i propri malumori. La più pungente, a tal proposito, è stata la Platano che in varie occasioni si è lamentata dell'eccessiva freddezza del cavaliere.

La registrazione effettuata il 9 novembre ha confermato questi malumori, con l'uscita dallo studio di entrambi e le nuove lacrime da parte della dama. A sorpresa, però, a distanza di poche ore dall'appuntamento in studio, Ida e Riccardo hanno pubblicato una foto insieme su Instagram, confermando che il loro rapporto prosegue nonostante i problemi.

La foto di Ida e Riccardo su Instagram

Nelle prossime puntate di Uomini e donne in onda su Canale 5, Ida Platano racconterà di essere rimasta delusa per il comportamento di Riccardo Guarnieri sui social network.

Sebbene lei avesse pubblicato una foto di coppia (la prima dopo la separazione), lui non ha commentato né, tanto meno, ha aggiunto un semplice like. Ma dopo la registrazione del 9 novembre, le cose sono andate diversamente. Nonostante il litigio avvenuto in studio, infatti, questa volta è stato Guarnieri a pubblicare una Storia su Instagram nella quale appare in treno, in compagnia della dama bresciana.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Entrambi sono sorridenti, confermando quindi di essersi rivisti dopo il duro dibattito davanti al pubblico. Non solo: il fatto che avessero viaggiato insieme lascia presagire al probabile weekend trascorso nello stesso luogo. Proprio quando ci si aspettava la nuova separazione, Ida e Riccardo sono dunque riusciti a sorprendere il pubblico di Uomini e donne, dimostrando di volersi impegnare per far funzionare il loro rapporto.

Le lacrime di Ida Platano in studio

La foto di Ida Platano e Riccardo Guarnieri è arrivata poco dopo la registrazione di Uomini e donne che si è tenuta il 9 novembre. In essa, dama e cavaliere hanno raccontato che il loro rapporto non prosegue nel migliore dei modi. Secondo quanto reso noto da Il Vicolo delle News, lei si è lamentata della poca attrazione che, a suo dire, proverebbe il tarantino. Lui ha replicato, segnalando come la dama sia 'pesante' e continui a ripetere gli stessi errori del passato.

Dopo una serie di botta e risposta, durante i quali la Platano è anche scoppiata a piangere, Riccardo ha lasciato lo studio ed è stato seguito anche dalla dama. Ma il successivo viaggio in treno sembra confermare che, dopo le incomprensioni, i due sono riusciti ad arrivare al chiarimento.