Sospetti e segnalazioni sono diventati una costante all'interno del Trono Over e Classico di Uomini e donne, dove alcuni protagonisti continuano ad essere accusati di essere interessati solo alla visibilità televisiva e al clamore mediatico. Gemma Galgani, di recente, è stata al centro di analoghe accuse, tanto che persino il suo ex Giorgio Manetti si è chiesto come faccia a farsi umiliare pubblicamente.

Ma anche il suo ultimo spasimante, Juan Luis Ciano, non è rimasto estraneo a simili timori. Al contrario: essi si sono fatti particolarmente accesi dopo che il cavaliere di origine venezuelana ha pubblicato su Facebook uno scatto in compagnia di una signora, ben diversa dalla Galgani. Le critiche rimbalzate nei social hanno reso necessaria la sua replica per chiarire l'identità della persona in questione.

Juan Luis Ciano contro le critiche: 'È solo un'amica'

La foto pubblicata da Juan Luis Ciano su Facebook ha scatenato un vero polverone tra i fan di Uomini e donne che non hanno affatto gradito la sua vicinanza ad un'altra donna. Sono in molti, infatti, ad essersi detti certi che lui non sia davvero interessato a Gemma Galgani ma che abbia deciso di corteggiarla solo per la notorietà a lei legata. Sulla questione ha deciso di intervenire lo stesso cavaliere, il quale ha categoricamente smentito che la persona con la quale si è fatto fotografare sia una fidanzata o una possibile fiamma.

Senza mezzi termini, ha dunque sbottato nel suo profilo: "Ma non vi vergognate di scrivere stupidaggini, la foto che ho postato è di una mia amica carissima, che ha voluto farsi una foto con me. Che c’è di male?" Parole che sembrano mettere a tacere qualsiasi dubbio, ma che comunque lasciano aperta la domanda sulle reali intenzioni dei cavalieri, spesso più giovani della Galgani, che arrivano nel dating show per esprimere un forte interesse per lei.

La segnalazione di Armando Incarnato

A togliere credibilità a Juan Luis Ciano non è solo la foto da lui pubblicata su Facebook, nella quale il cavaliere di Uomini e donne è apparso insieme ad un'amica. Nelle prossime puntate del Trono Over in onda su Canale 5, infatti, andrà in onda la registrazione effettuata lo scorso 9 novembre durante la quale anche Armando Incarnato ha portato alla ribalta una segnalazione nei confronti del suo neo-collega.

Il vivace cavaliere ha rivelato che a Napoli, dove le notizie corrono velocemente, corre voce che Juan Luis non sia affatto interessato a Gemma Galgani come vuole far credere. La questione ha causato l'ennesimo dibattito in studio, con nuovi botta e risposta tra lo stesso Armando, Tina Cipollari, Gianni Sperti e Barbara De Santi.